鼓勵團體旅遊 台鐵降普悠瑪專列收費標準振興國旅
現行團體旅遊若欲包租EMU3000型及普悠瑪自強號（含太魯閣號）專列，因基本定員數較高，提高成團難度。為配合國旅振興，台鐵擬降低收費標準，新制於明年2月起將開放申請5月起專列。
團體旅客包租台鐵EMU3000型及普悠瑪自強號（含太魯閣號）專列，主要依各車種定員數及行駛區間計收運費，而專列將依申請人所提行程規劃，由台鐵視運能狀況配合加開，一般民眾、公司、機關團體及旅行社皆可提出申請。
台鐵公司告訴中央社記者，因EMU3000型自強號及普悠瑪自強號定員數較高，團體旅客常反映訂房不易，若實際旅客人數與列車定員差距過大，易造成負擔而影響出團意願。
為配合國旅振興，台鐵表示，將調降收費標準，新制將於民國115年2月1日起開放申請乘車日於115年5月1日後EMU3000型及普悠瑪自強號（含太魯閣號）專列。
現行規定，普悠瑪/太魯閣基本定員（起碼購買人數）372/376人，EMU3000型為538人。新制上路後，EMU3000型自強號基本定員數為400人，超過400定員者以實際乘車人數計費（可申請400至538之間團體員額）。
普悠瑪、太魯閣自強號基本定員數未來將以280人計費，超過280定員者以實際乘車人數計費，前者可申請280至372之間團體員額，後者可申請280至376之間團體員額。
台鐵以台北至花蓮往返行程為例，公司團體若以EMU3000型自強號基本定員數400定員申請時，較先前定員數538定員收費，可少支付138人的票價，台北至花蓮往返行程可節省新台幣16萬908元（以自強號全票583元*276張計算）。
至於專列申請人數若超過定員數，台鐵說明，以實際申請人數計價，若實際乘車人數超過申請人數時，超過部分以無票乘車規定補收票價，並加收50%票價，以台北至花蓮為例，每人應補收875元。
為鼓勵民眾組團出遊，台鐵表示，希望藉由「降低基本定員數收費」，讓團體旅遊更容易成行，並可提升國內觀光旅遊。
