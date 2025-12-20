快訊

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

北捷隨機砍人釀4死 精神醫示警：「孤立者」制度縫隙下的崩潰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
精神科醫師許景琦。記者趙容萱／攝影
北捷昨晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震驚全台。精神科醫師許景琦認為，這是長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後引爆，由整體社會承受的悲劇。他認為，防護網漏洞在於孤立者缺乏病識感、無能力求助，政府資訊零碎，呼籲政府應整合跨部會資訊，建立主動外展關懷的社會網絡，才能避免下一個高風險者在制度縫隙中崩解。

台中維新醫院院長許景琦分析，張嫌與家人失聯2年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，再加上短時間內出現縱火、攻擊與自殺等行為，顯示出已獨自長期脫離可支持、可修復的社會關係網絡；無差別攻擊陌生人，源自對整個世界的瓦解感與失控感。當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。

許景琦點出目前防護網的漏洞。許景琦指出，現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入；精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略了最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助的人；而警政、消防、社福與醫療系統中所各自掌握的零碎訊號，缺乏有效的整合與轉介機制。於是，一個逐漸走向崩潰的人，就這樣消失在制度的縫隙裡，直到悲劇發生。

許景琦強調，防範的關鍵，在於建立一張真正能運作的公共心理健康防線、能夠提早辨識高風險孤立者、能夠主動外展關懷、也能在公共場域中及早應變的網絡；媒體瘋狂聚焦加害者、反覆描繪手法與過程種種細節，可能無意中放大模仿效應；相反地，將焦點放在受害者、修復行動與制度反思，才是有助於社會學習與前進的方向。

許景琦分享成功案例，一名曾參與中捷事件、經警方轉介而來的患者，在院方一年多的耐心引導與治療下，成功打開心結並回歸正常生活。他強調，關心、耐心加上精準的醫療介入，才是杜絕悲劇、守護台灣社會安全最有效的方法。

精神科醫師許景琦。圖／許景琦提供
北捷隨機砍人釀4死 精神醫示警：「孤立者」制度縫隙下的崩潰

