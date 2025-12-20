北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命
19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文在台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」分享一篇新聞，指出日本JR為了防止隨機殺人事件，新幹線椅子坐墊可拆下抵擋攻擊，而台灣高鐵的坐墊設計也是可拆卸，在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。
貼文一出後，不少網友都表示「剛好坐在高鐵上滑到這篇，剛剛試拉一下，底下應該是魔鬼氈，很輕鬆就拿得起來」、「實測可拆！而且很輕、厚度也夠」、「捅完應該會噴出很多灰塵跟塵蟎，自帶魔法防禦」、「之前不小心拿起來還在想為什麼不鎖緊，原來有這層用意」、「超級冷但非常有用的知識！謝謝」、「這貼文很實用！非常感謝」、「推！連96分鐘劇組都不知道的保命知識」。
事實上，台灣高鐵官網表示，高鐵列車上設有各項安全設施，如緊急按鈕（旅客緊急對講機）、緊急逃生梯、列車滅火器、緊急手動開門把手、緊急逃生窗及破窗槌、火災及煙霧偵測器，提供旅客於緊急情況時使用。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言