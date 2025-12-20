北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。示意圖，聯合報系資料照
一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。示意圖，聯合報系資料照

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文台北車站丟煙霧彈、在中山站隨機砍人，整起事件導致4人死亡、11人受傷，震驚全台。對此，一名女網友分享，高鐵椅子的坐墊設計可拆卸，若在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」分享一篇新聞，指出日本JR為了防止隨機殺人事件，新幹線椅子坐墊可拆下抵擋攻擊，而台灣高鐵的坐墊設計也是可拆卸，在緊急狀況下可暫時當作防護盾牌使用

貼文一出後，不少網友都表示「剛好坐在高鐵上滑到這篇，剛剛試拉一下，底下應該是魔鬼氈，很輕鬆就拿得起來」、「實測可拆！而且很輕、厚度也夠」、「捅完應該會噴出很多灰塵跟塵蟎，自帶魔法防禦」、「之前不小心拿起來還在想為什麼不鎖緊，原來有這層用意」、「超級冷但非常有用的知識！謝謝」、「這貼文很實用！非常感謝」、「推！連96分鐘劇組都不知道的保命知識」。

事實上，台灣高鐵官網表示，高鐵列車上設有各項安全設施，如緊急按鈕（旅客緊急對講機）、緊急逃生梯、列車滅火器、緊急手動開門把手、緊急逃生窗及破窗槌、火災及煙霧偵測器，提供旅客於緊急情況時使用。

