快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

聽新聞
0:00 / 0:00

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受國際油價走跌影響，國內下周一（22日）零時起，汽油及柴油每公升都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。 記者劉明岩／攝影
受國際油價走跌影響，國內下周一（22日）零時起，汽油及柴油每公升都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。 記者劉明岩／攝影

好消息！下周一（22日）零時起，國內汽油及柴油每公升都調降0.4元，這是連兩周都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。

下周一起，汽、柴油分別調降 0.4元後，92無鉛汽油每公升是26.2元、95無鉛汽油27.9元、98無鉛汽油29.9元，超級無鉛柴油是24.8元。下周油價仍須以中油公司公告為準。

這是國內汽、柴油連兩周來，每公升都各調0.4價調整，陳姓駕駛人說，調降得很有誠意，打算調降後再去加油，好享受一下小確幸

中油 小確幸 油價

延伸閱讀

降了降了！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.4元

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

加油等等…下周汽油、柴油每公升都調降0.4元

國際油價上漲！中油宣布：明日起汽、柴油同步調漲 0.1 元

相關新聞

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

好消息！下周一（22日）零時起，國內汽油及柴油每公升都調降0.4元，這是連兩周都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中...

水氣通過全台短暫陣雨 明天「冬至」北東濕涼、中南部陽光露臉

今天全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中南部地區清晨到上午普遍都有冬...

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人

曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。