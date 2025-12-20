聽新聞
油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元
好消息！下周一（22日）零時起，國內汽油及柴油每公升都調降0.4元，這是連兩周都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。
下周一起，汽、柴油分別調降 0.4元後，92無鉛汽油每公升是26.2元、95無鉛汽油27.9元、98無鉛汽油29.9元，超級無鉛柴油是24.8元。下周油價仍須以中油公司公告為準。
這是國內汽、柴油連兩周來，每公升都各調0.4價調整，陳姓駕駛人說，調降得很有誠意，打算調降後再去加油，好享受一下小確幸。
