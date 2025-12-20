聽新聞
0:00 / 0:00
水氣通過全台短暫陣雨 明天「冬至」北東濕涼、中南部陽光露臉
今天全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中南部地區清晨到上午普遍都有冬季較少見的降雨狀況，不過整體雨勢不大，但會下到入夜，白天出門建議攜帶雨具。
氣溫方面，廖于霆表示，因為整體風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響，各地白天的高溫都可以來到24至26度，感受上來說相對比較舒適。早晚的低溫各地18至19度左右，感受上來講稍偏涼。
今天晚上華南水氣通過以後，中南部天氣就會轉晴，但是廖于霆表示，北部、東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。周日中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉。中南部高溫可望回升到26至28度，北部東北部全天只有18至19度，感受濕涼。
這波東北季風持續到下周一，廖于霆表示，期間都是北部東北部濕冷，中南部及東南部天氣不錯，早晚舒適的天氣型態。
廖于霆表示，下周二短暫轉東南風，各地都轉晴，白天高溫24至28度。但到了下周三，另波鋒面水氣南下，全台又要轉為多雲時陰陣雨天氣，下周四中部以北平地低溫下探14至15度。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言