水氣通過全台短暫陣雨 明天「冬至」北東濕涼、中南部陽光露臉

今天全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中南部地區清晨到上午普遍都有冬季較少見的降雨狀況，不過整體雨勢不大，但會下到入夜，白天出門建議攜帶雨具。

氣溫方面，廖于霆表示，因為整體風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響，各地白天的高溫都可以來到24至26度，感受上來說相對比較舒適。早晚的低溫各地18至19度左右，感受上來講稍偏涼。

今天晚上華南水氣通過以後，中南部天氣就會轉晴，但是廖于霆表示，北部、東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。周日中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉。中南部高溫可望回升到26至28度，北部東北部全天只有18至19度，感受濕涼。

這波東北季風持續到下周一，廖于霆表示，期間都是北部東北部濕冷，中南部及東南部天氣不錯，早晚舒適的天氣型態。

廖于霆表示，下周二短暫轉東南風，各地都轉晴，白天高溫24至28度。但到了下周三，另波鋒面水氣南下，全台又要轉為多雲時陰陣雨天氣，下周四中部以北平地低溫下探14至15度。

