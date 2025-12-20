耶誕佳節惜食不浪費 新北農業局推薦惜食餐廳享美食
12月適逢耶誕佳節，家家戶戶團聚共享美食之際，新北市農業局呼籲民眾從餐桌實踐惜食行動，也推薦前往「新北惜食餐廳」用餐，在享受美味料理時，也能減少食物浪費，為環境永續盡分心力。
農業局表示，為減少食物浪費，新北市長年推廣惜食理念，鼓勵民眾在日常生活中選購當季在地食材或格外品蔬果，並在烹調時充分利用食材可食用部分，如邊角料、菜梗等全數入菜，都是隨手可行的惜食行動。市府也號召認同惜食理念的餐飲業者加入「新北惜食餐廳」計畫，透過餐飲服務向消費者宣導減少浪費的重要性，並鼓勵顧客選購當季蔬果、將剩食打包帶回家。
適逢耶誕節聚餐旺季，農業局推薦民眾前往惜食餐廳用餐。位於三重區的「貝斯鍋物」為吃到飽餐廳，主打多款當季新鮮蔬果，如高麗菜、大白菜等時令食材，減少長途運輸所產生的食物里程。店家也提醒消費者「吃多少拿多少」，兼顧健康與惜食理念，並於12月24日、25日推出限定活動，凡到店消費即可參加「扭蛋贈好禮」抽獎，增添節慶氣氛。
另外，位於台北市欣欣百貨的「星曜雞湯」，湯底以數十種中藥材搭配台灣紅玉土雞及全食材在地蔬果精燉而成，並貼心設計可重複使用的精美外帶包，方便顧客將未食用完的餐點帶回家，輕鬆實踐惜食行動。即日起至12月31日，店家也推出豪華「龍蝦買一送一」優惠，讓民眾在節慶期間以更實惠的價格品嘗溫暖美味。
新北市農業局長諶錫輝表示，每一口食物都是地球的饋贈，避免浪費、減少食材損耗，是維護人類生活環境的重要一環。耶誕佳節不只是歡聚的時刻，更是從日常生活落實永續理念的好時機。民眾若想了解更多惜食推廣資訊及相關店家活動內容，可至「新北惜食分享網」查詢，或關注「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言