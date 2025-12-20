耶誕佳節惜食不浪費 新北農業局推薦惜食餐廳享美食

12月適逢耶誕佳節，家家戶戶團聚共享美食之際，新北市農業局呼籲民眾從餐桌實踐惜食行動，也推薦前往「新北惜食餐廳」用餐，在享受美味料理時，也能減少食物浪費，為環境永續盡分心力。

農業局表示，為減少食物浪費，新北市長年推廣惜食理念，鼓勵民眾在日常生活中選購當季在地食材或格外品蔬果，並在烹調時充分利用食材可食用部分，如邊角料、菜梗等全數入菜，都是隨手可行的惜食行動。市府也號召認同惜食理念的餐飲業者加入「新北惜食餐廳」計畫，透過餐飲服務向消費者宣導減少浪費的重要性，並鼓勵顧客選購當季蔬果、將剩食打包帶回家。

適逢耶誕節聚餐旺季，農業局推薦民眾前往惜食餐廳用餐。位於三重區的「貝斯鍋物」為吃到飽餐廳，主打多款當季新鮮蔬果，如高麗菜、大白菜等時令食材，減少長途運輸所產生的食物里程。店家也提醒消費者「吃多少拿多少」，兼顧健康與惜食理念，並於12月24日、25日推出限定活動，凡到店消費即可參加「扭蛋贈好禮」抽獎，增添節慶氣氛。

另外，位於台北市欣欣百貨的「星曜雞湯」，湯底以數十種中藥材搭配台灣紅玉土雞及全食材在地蔬果精燉而成，並貼心設計可重複使用的精美外帶包，方便顧客將未食用完的餐點帶回家，輕鬆實踐惜食行動。即日起至12月31日，店家也推出豪華「龍蝦買一送一」優惠，讓民眾在節慶期間以更實惠的價格品嘗溫暖美味。

新北市農業局長諶錫輝表示，每一口食物都是地球的饋贈，避免浪費、減少食材損耗，是維護人類生活環境的重要一環。耶誕佳節不只是歡聚的時刻，更是從日常生活落實永續理念的好時機。民眾若想了解更多惜食推廣資訊及相關店家活動內容，可至「新北惜食分享網」查詢，或關注「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁。 台北市的「星曜雞湯」全食材精燉雞湯，耶誕節期間也推出優惠活動。圖／新北市農業局提供 新北三重區的「貝斯鍋物」提供當季蔬菜，新鮮又減少食物里程。圖／新北市農業局提供

商品推薦