快訊

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

南西誠品成煉獄！民眾獻花卡片：望凶手十八層地獄永恆燃燒

聽新聞
0:00 / 0:00

北車事件警惕 華信航空全力配合航警與航空站強化維安部署

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

針對 19 日發生於台北車站至中山站周邊治安事件，考量大眾運輸系統的人流密集特性，華信航空已指示國內各機場場站主管和同仁，即刻主動配合各航空站及航空警察局的維安部署，全面維持高度警戒，致力確保每位旅客的行程安全。

華信航空董事長陳大鈞表示，航空運輸作為國家關鍵基礎設施，安全絕對是最高指導原則。

為因應即將到來的耶誕及跨年人潮，華信航空將全力支援航警與航站作業，並要求全體地勤、航務及客艙組員落實以下三大配合措施：

一、提升環境警覺：於機場大廳、報到櫃台及登機門等作業區域，第一線同仁將作為航警之延伸眼線，主動加強對週遭環境的觀察。若發現神情異常、行為焦躁或長時間無故逗留人士，將立即通報現場員警處理；同時協助監控無人看管的行李與物品。

二、加密巡檢頻率：除既有作業巡視外，針對公司所屬的作業區域、貴賓室及死角增加巡檢密度，秉持「寧可謹慎、不可大意」的態度，協助機場與警方杜絕維安死角。

三、落實配合聯防：華信航空已確認與航空警察局及各機場管理單位的緊急通報鏈路暢通。一旦發生突發狀況，將完全遵照航警與航站的指揮，迅速啟動應變程序，以確保旅客與員工安全為首要任務。

華信航空強調：「飛安與保安是我們對旅客的承諾。雖然事件發生於市區，但我們必須預防為先、提前部署。」另同時也溫馨提醒，歲末年終各類節慶活動頻繁，呼籲民眾出入人潮擁擠的公共場所時，多一份留心與警覺，共同維護平安祥和的社會環境。

華信航空將持續密切關注治安動態，緊密配合各地航空站及航警單位的指導，共同強化防護網，為旅客打造最安心可靠的空中旅程。 

華信航空 機場 警察

延伸閱讀

北車隨機殺人凶嫌墜樓亡 檢警今相驗…張文父母低調不語

北捷隨機攻擊釀4死11傷！吳淡如北車接女兒嚇出冷汗

影／北車煙霧彈砍人後高雄街頭也冒煙 警鎖定醉漢燒信號彈

北車恐攻張文墜樓現場留「神秘筆記本」？ 專案小組曝查扣清單

相關新聞

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

好消息！下周一（22日）零時起，國內汽油及柴油每公升都調降0.4元，這是連兩周都調降0.4元，想要加油的民眾可稍等一下。

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中...

水氣通過全台短暫陣雨 明天「冬至」北東濕涼、中南部陽光露臉

今天全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，中南部地區清晨到上午普遍都有冬...

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人

曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。