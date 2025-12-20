北車事件警惕 華信航空全力配合航警與航空站強化維安部署

針對 19 日發生於台北車站至中山站周邊治安事件，考量大眾運輸系統的人流密集特性，華信航空已指示國內各機場場站主管和同仁，即刻主動配合各航空站及航空警察局的維安部署，全面維持高度警戒，致力確保每位旅客的行程安全。

華信航空董事長陳大鈞表示，航空運輸作為國家關鍵基礎設施，安全絕對是最高指導原則。

為因應即將到來的耶誕及跨年人潮，華信航空將全力支援航警與航站作業，並要求全體地勤、航務及客艙組員落實以下三大配合措施：

一、提升環境警覺：於機場大廳、報到櫃台及登機門等作業區域，第一線同仁將作為航警之延伸眼線，主動加強對週遭環境的觀察。若發現神情異常、行為焦躁或長時間無故逗留人士，將立即通報現場員警處理；同時協助監控無人看管的行李與物品。

二、加密巡檢頻率：除既有作業巡視外，針對公司所屬的作業區域、貴賓室及死角增加巡檢密度，秉持「寧可謹慎、不可大意」的態度，協助機場與警方杜絕維安死角。

三、落實配合聯防：華信航空已確認與航空警察局及各機場管理單位的緊急通報鏈路暢通。一旦發生突發狀況，將完全遵照航警與航站的指揮，迅速啟動應變程序，以確保旅客與員工安全為首要任務。

華信航空強調：「飛安與保安是我們對旅客的承諾。雖然事件發生於市區，但我們必須預防為先、提前部署。」另同時也溫馨提醒，歲末年終各類節慶活動頻繁，呼籲民眾出入人潮擁擠的公共場所時，多一份留心與警覺，共同維護平安祥和的社會環境。

華信航空將持續密切關注治安動態，緊密配合各地航空站及航警單位的指導，共同強化防護網，為旅客打造最安心可靠的空中旅程。

商品推薦