銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美
玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中，上午7時50分轉雨，累積2.5公分深。
中央氣象署表示，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。
哪些高山有機會降雪？中央氣象署表示，今天及下周三至下周四中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。
