快訊

北市隨機攻擊4死！賴總統探視傷者：全面深入徹底調查「交代真相」

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁

銀白世界！玉山北峰上午2度降雪 景色絕美

聽新聞
0:00 / 0:00

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供

玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中，上午7時50分轉雨，累積2.5公分深。

中央氣象署表示，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

哪些高山有機會降雪？中央氣象署表示，今天及下周三至下周四中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。

玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰上午再度降雪。圖／中央氣象署提供

降雪 氣象署 玉山

延伸閱讀

玉山北峰清晨驚喜降雪！轉雨夾雪 累積2.5公分

兩波東北季風北台灣濕涼…明天「冬至」慎防大雨 耶誕節降溫

2波東北季風接力！周日「台北馬拉松」天氣濕涼 聖誕節低溫15度

今明陰雨高山可能降雪 周日「冬至」東北季風有感影響 耶誕節大降溫

相關新聞

銀白世界！玉山北峰今天2度降雪 景色絕美

玉山北峰上午9時5分再度降雪。中央氣象署表示，玉山北峰清晨5時45分降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中...

降雨下午趨緩…午夜起北東再轉濕涼 明天台北馬拉松「雨戰機會高」

南方水氣正在通過台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，西風南支槽東移並且逐漸淺化減...

遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人

曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到...

專家：長照應推動「多元包裹支付」

長照三點○明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春指出，若要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於「支付制度」必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。