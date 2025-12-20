聽新聞
遇隨機攻擊怎麼辦？專家曝「3保命原則、3步驟止血」：關鍵時刻能救命
27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，且持刀闖入中山誠品南西店隨機砍人，最後從頂樓墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、5人受傷，震撼全台。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提醒，若不幸遇到暴力攻擊，務必牢記3大保命原則，同時教學止血3步驟，協助傷者進行初步止血。
台灣緊急救護醫療指導醫師學會在臉書表示，當遇到不可控的暴力事件時，第一件事是避開現場，尋找掩護；第二需冷靜通報110或119，並清楚說明具體位置；第三則是評估現場安全，可協助傷者進行初步止血。
台灣緊急救護醫療指導醫師學會說明，若遇到周圍有受傷的民眾，第一步先找到出血點，第二步需使用乾淨布料、止血帶或雙手壓住出血位置，第三步是持續壓迫不放手，因出血不止恐在短短幾分鐘內休克，止血為當下最重要的事情，千萬不可放棄。
台灣緊急救護醫療指導醫師學會也呼籲，政府與民間應持續推動急救知識普及化，如止血處置、緊急應變等，提升社會大眾面對突發暴力時的自救與互救能力。此外，暴力事件也對社會心理安全造成衝擊，建議相關單位啟動創傷心理支持系統，也可撥打危機諮詢專線1925尋求協助。
