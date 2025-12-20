北師美術館攝影展 從「人間」、博物館感受影像重量
北師美術館推出2檔攝影展，包括以「人間」雜誌報導攝影為主的系列照片，以及日本知名攝影家立木義浩以博館館標本為主題的創作，邀民眾感受影像的重量，昨天同時舉行開幕記者會。
其中「浮生——《人間》中的報導攝影，1985–1989」 由蘇盈龍與法國重量級攝影學者米榭爾．費佐（Michel Frizot） 所策劃，重現阮義忠、林柏樑、林義祥、侯聰慧、梁國龍、張詠捷、廖嘉展、蔡明德、蔡雅琴、顏新珠、關曉榮、鐘俊陞等12位攝影家作品，並以第一手訪談影片呈現他們如何從接觸攝影到成為攝影記者、發掘主題，到實踐一個專題報導的歷程。
策展人蘇盈龍致詞表示，「人間」雜誌所呈現的內容跟文章，對台灣攝影史及報導攝影非常重要，他在策展時最常問的問題就是「他們為什麼要做這個題目」，如今40年過去，再也沒有一本雜誌及一群人像「人間」這樣存在，卻少有人對這些影像進行研究 ，讓人百思不解。
蘇盈龍說，他期待透過這個展覽，把這些攝影師及作品從被淹沒的紀錄裡突顯出來，讓他們在報導攝影史上有一個位置。
另一檔展覽「in Vitro？in Vivo! 在試管中？在活體內！——攝影家立木義浩 x 東京大學」，呈現立木義浩以鏡頭捕捉博物館所收藏的文物及標本，這些看似沒有生命的靜物，在攝影家的藝術之眼下呈現飽滿的生命力。
現年88歲的立木義浩昨天也來到現場，他致詞表示，這些博物館展示的東西都已經死去，但就像羅馬人不會用「死」字來形容這些標本，而是用「生命終了」來表達，因此他希望透過更美、更有魅力的方式來呈現。
立木義浩表示，照片本身有兩重意義，一是記錄現實，二是攝影家的美學紀錄，後者是他對自身的期許。立木義浩也提到日本人類學家鳥居龍藏從19世紀末開始進行台灣原住民研究，拍攝許多照片都保存在東京大學博物館，「似乎跟我這回的展覽有些緣分」，而讓他感到自豪的是，他和鳥居龍藏來自同樣的故鄉。
