降雨下午趨緩…午夜起北東再轉濕涼 明天台北馬拉松「雨戰機會高」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風的降雨會在午夜過後開始出現，降雨範圍以桃園、大台北、宜蘭一帶為主，明天白天再逐漸擴大到花蓮、台東等地。本報資料照片
南方水氣正在通過台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，西風南支槽東移並且逐漸淺化減弱，槽前水氣陸續通過台灣，不過從昨天到今天實際出現的降雨比較集中在山區、東半部地區，跟預期有些落差。

他說，南支槽的影響，今天下半天到晚間會逐漸告一段落，再來就是西風北支槽會快速向東南推進，明天掠過長江口、東海北部到黃海一帶後繼續向東移動，短波槽後有大陸高壓往東南延伸來到台灣附近。底層東北季風自今天深夜起到明天清晨會逐漸增強。南支槽帶來的降雨大概在下半天就會逐漸結束。

轉變成東北季風的降雨會在午夜過後開始出現，吳聖宇表示，降雨範圍以桃園、大台北、宜蘭一帶為主，明天白天再逐漸擴大到花蓮、台東等地。

這兩天因為底層風向偏東，整體並沒有明顯冷空氣，吳聖宇表示，明天東北季風南下，北部、東北部會逐漸轉涼，其他地方受影響不大。

吳聖宇表示，預估這波東北季風會影響到下周一，下周二就會減弱，不過很快下周三下一波東北季風又將報到，後面這波可能會持續較久的時間，可能要一直延續到27至28日，而且強度較強。有沒有機會達到大陸冷氣團等級，值得觀察，「目前看起來在邊緣」。

吳聖宇說，今年12月至今只有一波勉強達標的大陸冷氣團，後面中期預報看起來，到12月結束前，似乎也沒有強烈冷氣團或寒流的機會，溫度真的不夠冷。有可能後面統計起來12月均溫將會高於氣候平均值，明年1月的情況要再看看，但似乎也是不夠冷的機會比較高一點。

明天台北馬拉松登場，吳聖宇表示，天氣陰天有小雨或飄雨，清晨氣溫18至19度，上午氣溫20至21度，東北到偏北風，陣風3至5級，相對濕度85至90%，雨戰機會高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

