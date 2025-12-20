快訊

手機特價優惠當聖誕禮物！三星摺疊機省1萬2、iPhone 17 Pro Max砍近3千元

川普下令嚴厲報復！美軍啟動「鷹眼打擊」 大舉空襲敘利亞IS據點

玉山北峰清晨驚喜降雪！轉雨夾雪 累積2.5公分

玉山北峰清晨驚喜降雪！轉雨夾雪 累積2.5公分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
玉山北峰清晨降雪，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰清晨降雪，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪。圖／中央氣象署提供

玉山北峰清晨降雪，中央氣象署表示，清晨5時45分持續中，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中，上午7時50分轉雨。

今天南方雲系持續影響，水氣偏多，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

中央氣象署表示，今天及下周三至下周四中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。

玉山北峰清晨降雪，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰清晨降雪，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰清晨降雪，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪。圖／中央氣象署提供
玉山北峰清晨降雪，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪。圖／中央氣象署提供

玉山北峰清晨驚喜降雪！轉雨夾雪 累積2.5公分

玉山北峰清晨降雪，中央氣象署表示，清晨5時45分持續中，目前累積2.5公分深。上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持...

