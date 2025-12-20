水氣正在通過 午後天氣好轉 吳德榮：明起2波冷空氣南下再轉濕涼

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天起東北季風等級的冷空氣南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度。迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉濕涼。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中高雲正逐漸通過，伴隨降水回波，各山區、東半部及中南部平地有局部雨。

今天中高雲正逐漸通過，吳德榮表示，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨、機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。北部17至26度、中部18至26度、南部18至25度、東部17至25度。

明天是24節氣的冬至。吳德榮表示，明天起東北季風等級的冷空氣南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度。迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉濕涼。下周一東北季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；明天、下周一中南部受輕微影響、晴朗穩定。下周二東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮表示，下周三至下周五另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台灣轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 吳德榮 低溫

