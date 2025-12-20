天氣展望 第1周水氣多降雨機率高 這時全台有感轉涼

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周以東北季風影響為主，東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部較涼且有局部短暫雨，其他地區早晚偏涼。

此外，第1周台灣附近環境場水氣較多，各地降雨機率提高；第1周期末至第2周北方冷高壓有增強的趨勢，各地氣溫轉涼。近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意氣象署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

