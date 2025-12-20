兩波東北季風北台灣濕涼 明天「冬至」慎防大雨 耶誕節降溫

今天南方雲系持續影響，水氣偏多，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

氣溫方面，今天各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。澎湖多雲時陰短暫雨，19至22度，金門多雲短暫雨，16至22度，馬祖晴時多雲，15至19度。

明天是24節氣的「冬至」，東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨較持續、明顯，且有較大雨勢發生的機率，而桃園、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下周一東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍減少，迎風面降雨區域減小，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，而其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，下周四東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周五東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六至29日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，西半部日夜溫差大；各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

今天及下周三至下周四中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。明天東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

