聽新聞
0:00 / 0:00

兩波東北季風北台灣濕涼 明天「冬至」慎防大雨 耶誕節降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩。本報資料照片
今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩。本報資料照片

今天南方雲系持續影響，水氣偏多，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雨勢不大，降雨機率仍高，整體雨勢下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

氣溫方面，今天各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。澎湖多雲時陰短暫雨，19至22度，金門多雲短暫雨，16至22度，馬祖晴時多雲，15至19度。

明天是24節氣的「冬至」，東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨較持續、明顯，且有較大雨勢發生的機率，而桃園、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下周一東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍減少，迎風面降雨區域減小，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，而其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，下周四東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周五東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六至29日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，西半部日夜溫差大；各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

今天及下周三至下周四中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。明天東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

東北季風 恆春

延伸閱讀

2波東北季風接力！周日「台北馬拉松」天氣濕涼 聖誕節低溫15度

今明陰雨高山可能降雪 周日「冬至」東北季風有感影響 耶誕節大降溫

濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

相關新聞

長照3.0推照護中繼站 協助出院後復健

長照三點○明年上路，為協助患者出院後順利銜接照顧，衛福部規畫推動「中介轉銜制度」，輔導地方醫院轉型為復健醫院，並引入住宿...

專家：長照應推動「多元包裹支付」

長照三點○明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春指出，若要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於「支付制度」必須...

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人

曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到...

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

2波東北季風接力！周日「台北馬拉松」天氣濕涼 聖誕節低溫15度

受到南方雲系北移影響，明天各地都有雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來1周有2波東北季風增強，第1波周日起增強，下周二短...

院長講堂／陳正榮善用科技 讓醫療更有溫度

「只要做了選擇，就要全心全意做到最好。」是台中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮的座右銘。畢業於國防醫學院的他，選擇外科為執業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。