聽新聞
0:00 / 0:00

昨深夜11時59分台東縣近海規模3.8地震 最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，昨天深夜11時59分，在台東縣政府北北東方79.4公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模3.8地震，地震深度34.8公里。

各地震度級：台東縣最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。

地震 台東 南投縣

延伸閱讀

濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低

今明全台降雨「一陣一陣」 周日「冬至」東北季風增強又降溫

今天全台冬雨過境 1地區雨量最多

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

相關新聞

長照3.0推照護中繼站 協助出院後復健

長照三點○明年上路，為協助患者出院後順利銜接照顧，衛福部規畫推動「中介轉銜制度」，輔導地方醫院轉型為復健醫院，並引入住宿...

專家：長照應推動「多元包裹支付」

長照三點○明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春指出，若要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於「支付制度」必須...

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人

曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到...

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

2波東北季風接力！周日「台北馬拉松」天氣濕涼 聖誕節低溫15度

受到南方雲系北移影響，明天各地都有雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來1周有2波東北季風增強，第1波周日起增強，下周二短...

院長講堂／陳正榮善用科技 讓醫療更有溫度

「只要做了選擇，就要全心全意做到最好。」是台中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮的座右銘。畢業於國防醫學院的他，選擇外科為執業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。