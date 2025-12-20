橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】死亡嘉年華 帶你體驗與悲傷共存

今年十月底，位於台南市北區小巷弄的版本書店，辦了一場「死亡嘉年華」，這場「死亡」為名的活動，在陽光燦爛的場地舉行，活動中除了淚水，還有笑語與歌聲。

版本書店創辦人謝宛婷解釋，死亡嘉年華是為了打破華人社會對死亡與悲傷「不說、不聽、不看」的文化禁忌，透過具象化的體驗設計，讓大眾在社區中自然地接觸並理解這些議題。

她舉例，今年的主視覺是一隻黑貓，在東西方文化中，黑貓常被認為不吉利，正如死亡與悲傷在生活中常被視為負面的；嘉年華透過讓這隻黑貓堂而皇之地走進書店、與人互動，傳達出「我們承認這些沉重情緒的存在，且不需隱藏」的訊息。

謝宛婷笑著補充，死亡嘉年華其實源於一個失敗的計畫「悲傷下坡來」。一開始，她在書店外放了郵筒，希望建立喪親者的「樹洞」，讓有喪親之痛的人寫信宣洩。後來發現，真正深陷悲傷的人往往還沒準備好，或者大眾根本不理解什麼是悲傷。她想，不如先辦個嘉年華來認識悲傷吧，例如透過觸摸各種不同質地的材質來聯想悲傷。她認為，當大家懂得辨識自己的悲傷與反應，下一步才能談悲傷的照顧。

