聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】死亡嘉年華 帶你體驗與悲傷共存
今年十月底，位於台南市北區小巷弄的版本書店，辦了一場「死亡嘉年華」，這場「死亡」為名的活動，在陽光燦爛的場地舉行，活動中除了淚水，還有笑語與歌聲。
版本書店創辦人謝宛婷解釋，死亡嘉年華是為了打破華人社會對死亡與悲傷「不說、不聽、不看」的文化禁忌，透過具象化的體驗設計，讓大眾在社區中自然地接觸並理解這些議題。
她舉例，今年的主視覺是一隻黑貓，在東西方文化中，黑貓常被認為不吉利，正如死亡與悲傷在生活中常被視為負面的；嘉年華透過讓這隻黑貓堂而皇之地走進書店、與人互動，傳達出「我們承認這些沉重情緒的存在，且不需隱藏」的訊息。
謝宛婷笑著補充，死亡嘉年華其實源於一個失敗的計畫「悲傷下坡來」。一開始，她在書店外放了郵筒，希望建立喪親者的「樹洞」，讓有喪親之痛的人寫信宣洩。後來發現，真正深陷悲傷的人往往還沒準備好，或者大眾根本不理解什麼是悲傷。她想，不如先辦個嘉年華來認識悲傷吧，例如透過觸摸各種不同質地的材質來聯想悲傷。她認為，當大家懂得辨識自己的悲傷與反應，下一步才能談悲傷的照顧。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言