橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】當傾聽者 先懂自己的悲傷

安寧緩和醫師謝宛婷指出，悲傷就像這幾年社會討論到的「孤獨」一樣，是個普遍卻不被重視的現象。悲傷是人類普遍的經驗，無法仰賴醫療系統解決，卻有機會透過社區支持網絡來承接。

她認為，每個人都應該認識悲傷，學習如何與經歷悲傷的人相處。這不需要高深的諮商技巧，卻能透過「理解」來實踐。

要成為好的陪伴者，必須先從認識自己的悲傷開始，在日常的失落中觀察自己的反應，了解自己如何處理悲傷，並建立起自己的「悲傷照顧系統」，有人需要獨處、有人需要傾訴、有人需要貓狗陪伴、有人投入大自然可以得到撫慰，先認識自己，才能敏銳地覺察他人狀態。

再來，全然接納很重要，當對方不斷重複說同一個故事、怒罵逝者，或是躲起來三天，都讓他感覺到「我做這些是被接納的」，也不要急著用「為你好」試圖移除他某些行為。

版本書店副店長林慈穎補充，作為安寧護理師，她因為共感性強，常常會感染家屬的悲傷情緒，她坦言，身為專業的安寧照顧者，認識自己的悲傷其實是最困難的第一步。

她為自己建立的「悲傷照護模式」主要有兩個，一是尋找安全信任的人傾訴，二是閱讀相關書籍來撫慰悲傷。她認為，每個人的悲傷處理方式不同，認識自己的悲傷有助於自我照護之外，當有一天需要他人的陪伴，也能讓陪伴者知道你需要什麼。

