橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】當傾聽者 先懂自己的悲傷

聯合報／ 記者張瀞文／台南報導

安寧緩和醫師謝宛婷指出，悲傷就像這幾年社會討論到的「孤獨」一樣，是個普遍卻不被重視的現象。悲傷是人類普遍的經驗，無法仰賴醫療系統解決，卻有機會透過社區支持網絡來承接。

她認為，每個人都應該認識悲傷，學習如何與經歷悲傷的人相處。這不需要高深的諮商技巧，卻能透過「理解」來實踐。

要成為好的陪伴者，必須先從認識自己的悲傷開始，在日常的失落中觀察自己的反應，了解自己如何處理悲傷，並建立起自己的「悲傷照顧系統」，有人需要獨處、有人需要傾訴、有人需要貓狗陪伴、有人投入大自然可以得到撫慰，先認識自己，才能敏銳地覺察他人狀態。

再來，全然接納很重要，當對方不斷重複說同一個故事、怒罵逝者，或是躲起來三天，都讓他感覺到「我做這些是被接納的」，也不要急著用「為你好」試圖移除他某些行為。

版本書店副店長林慈穎補充，作為安寧護理師，她因為共感性強，常常會感染家屬的悲傷情緒，她坦言，身為專業的安寧照顧者，認識自己的悲傷其實是最困難的第一步。

她為自己建立的「悲傷照護模式」主要有兩個，一是尋找安全信任的人傾訴，二是閱讀相關書籍來撫慰悲傷。她認為，每個人的悲傷處理方式不同，認識自己的悲傷有助於自我照護之外，當有一天需要他人的陪伴，也能讓陪伴者知道你需要什麼。

悲傷 安寧緩和

長照3.0推照護中繼站 協助出院後復健

長照三點○明年上路，為協助患者出院後順利銜接照顧，衛福部規畫推動「中介轉銜制度」，輔導地方醫院轉型為復健醫院，並引入住宿...

專家：長照應推動「多元包裹支付」

長照三點○明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春指出，若要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於「支付制度」必須...

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人

曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到...

橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

