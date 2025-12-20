橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】不需消失 悲傷是愛的延伸

你以為悲傷就等於哭泣或難過嗎？其實比想像得更為複雜。

安寧緩和醫師謝宛婷解釋，悲傷源於連結的斷裂，像是生命的消失（寵物、喪親）、情感的消失（失戀）。喪親是悲傷的集大成─人、愛、關係都不見了，與之建構的生活也消失了。

悲傷不是單一情緒，而是一種狀態，底下包含非常多元的行為，可能有生氣、失眠、食欲不振、坐立不安，甚至有人會急於投入新關係來尋找逝者的身影。也有人透過凍結物理空間來凍結時間，抵抗失去摯愛的現實。

例如父親在孩子過世後，不讓家人整理遺物，堅持維持房間原來的樣子；或是在丈夫過世後，妻子每天到臥室調時鐘，調到她認為丈夫還在、沒有被放手離世的那一刻。當事人被困在某一個時空，相信只要不動空間就沒有失去對方。

對於悲傷，謝宛婷的核心觀點是，「悲傷是愛的反身鏡」。她認為，悲傷源於我們和逝者曾擁有美好的連結、愛與關係，若非如此，對方離世時，我們是不會有悲傷的。因此，悲傷的最深處，包裹著過去相處的幸福、喜悅與滿足。

她提醒，喪親後悲傷的出現是正常的，不一定要處理，只要知道「它在」即可。家人與朋友可以提供支持，但最終，仍需當事人自己願意，才能走過悲傷。

悲傷不應被視為需要「解決」或「消失」的問題。謝宛婷認為，成功的悲傷歷程並非遺忘，而是讓悲傷與生命嵌合，就像背著沉重的包袱，重量（悲傷）可能不會變，但因換了背法，或者習慣了重量，而變得更強壯。你之所以成為現在的你，有一部分正是因為這份悲傷。

謝宛婷觀察，現代社會生活型態改變，傳統大家族共同辦理冗長喪禮的文化式微，家族人丁單薄、儀式簡化，失去了集體承接悲傷的空間與時間，個人必須獨自面對失落，失去過程中彼此陪伴、抒發悲傷的機會。關係的疏離也讓人們不敢輕易打擾他人，導致許多悲傷被壓抑。

她建議，每個人都可以從生活中的小小失落，例如失戀、被解僱、被親友冷落開始觀察自己的悲傷反應，練習處理悲傷。

