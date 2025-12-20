橘世代／【悲傷療癒─死亡嘉年華】安寧陪伴 接住留下來的人
今日主題 悲傷療癒 死亡嘉年華
面對摯愛離世這一堂人生必修課，我們能夠提前預習嗎？或許可以從認識悲傷、理解死亡開始。在這裡，死亡不是終章，是一場嘉年華，是慶祝曾經的美好、感受愛與連結的理由。
曉茹（化名）的先生過世後，她掛了家醫科醫師謝宛婷的門診，謝宛婷是曉茹先生末期時的安寧緩和醫師。她在先生離世後的三個月內到診三次，第一次是治喪期間，她妝容精緻、狀態佳，分享先生在越南辦法會的照片。第二次在喪事後兩周，她失魂邋遢，失去生活動力，也無法處理公司事務。第三次，她恢復了往日光采，不僅接手了先生事業，還親自送來女兒製作的甜點。
「在安寧病房，我們照顧的是一家人，而非只有病人」。專長為安寧緩和醫學的醫師謝宛婷説，因為曉茹主動回診，她才有機會陪曉茹走過喪偶的悲傷歷程。但多數的情況是，病人離世，這個家會經歷「消化死亡」的社會歷程，遺族的悲傷正在繼續，但此時，醫病關係結束了，原本和家屬互動密切的醫護，沒有資源也無合理性做悲傷照護的工作。或許經驗較豐富的安寧病房，會在病人過世三到七天時，打個電話關心家屬，問問他有沒有需要幫忙，偵測這個家庭有沒有異常的心理狀況需要承接。但也僅止於此。
醫療照顧的過程一定會碰到悲傷，謝宛婷坦言，相較於護理師，醫生較少在第一線接觸喪親家屬，「但是你會知道他的悲傷，知道門後還有許多事未被處理，未完結」。在安寧領域二十幾年，她感受到悲傷是人類共通的經驗，學習如何面對與陪伴悲傷，不僅對安寧療護重要，對全民亦有益處。
善意角落 書店允許悲傷
這也讓謝宛婷在二○二三年底創辦了獨立書店「版本書店」，希望在醫療體系與日常生活間，在社區搭一個「中繼站」，可以讓民眾提早接觸與討論生死議題，處理悲傷。
謝宛婷補充，她一直很喜歡英國公衛學者卡拉漢「慈悲關懷社區」的概念，將死亡、臨終與悲傷視為人類生命周期的一部分，透過社區鄰里的支持，在社區存在許多「善意的角落」，來彌補醫療系統的不足。
版本書店就是試圖打造一個「安靜但開放」的善意角落，透過特定選書、舉辦活動，營造「這裡允許悲傷」的氣氛。
幾個月前，有個中年女性在陽光燦爛的秋日午後衝進版本書店，那天值班的是副店長林慈穎，一位有三十年安寧照護經驗的退休護理師。
情緒釋放 得到新的力量
中年女性跟林慈穎說，她先生因心臟病發，在加護病房住了三個月。這段時間，讀高中的女兒因父親病危，常常情緒失控，甚至在學校崩潰，她頻繁接到老師電話。她既要理性地面對醫師討論先生病情、做各種決策，又要安撫崩潰的女兒。高張力的生活讓她身心俱疲，沒時間消化悲傷，她內心深處知道先生狀況不樂觀，需要除了加護病房之外的資源，卻不敢向主治醫師提出會診安寧團隊，「醫師會不會認為我要放棄治療」？
林慈穎傾聽並接住了她的情緒，並讓她知道，請求安寧共照的協助是可行的醫療權益，多數醫師都能理解。
走出書店，她要面對的世界並沒有改變，但她彷彿得到了新的力量，也知道前方有路可以繼續走下去。
