有行旅／箱根泡湯 伊豆追最早櫻花

聯合報／ 本報訊

箱根與伊豆同為日本極富盛名的溫泉勝地，冬末春初從箱根出發，先享受箱根溫泉，再前往本州欣賞最早綻放的櫻花河津櫻」，自二月上旬起於伊豆半島率先綻放，並於二月下旬迎來滿開。

有行旅「箱根伊豆河津櫻 絕躾之宿」旅程安排三間絕景名宿，遠眺箱根壯麗景致的「玄 箱根強羅」；可一邊泡湯、一邊欣賞富士山的「富岳群青」，以及靜岡縣唯一加盟羅萊夏朵奢華旅館餐廳聯盟、榮獲米其林二鑰、日本人一生必訪名宿「淺羽」。

有行旅「箱根伊豆河津櫻 絕躾之宿」，明年二月廿四日至二月廿八日，五天四夜。報名請洽02-86433905、86433517，或瀏覽有行旅官網

