專家：長照應推動「多元包裹支付」

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
長照三點○明年上路，學者表示，若要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於「支付制度」必須跟上改革腳步。圖／聯合報系資料照片
長照三點○明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春指出，若要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於「支付制度」必須跟上改革腳步，長照二點○長期採取論量計酬，出現服務避重就輕、社區照顧被迫拆分，使照顧歷程破碎，政府應正視制度誘因問題，推動「多元包裹支付」。

李玉春昨出席「家庭照顧者關懷總會年度研討會」時表示，長照制度推動已逾廿年，現在正是重新檢視「以個案為中心」支付方式的關鍵時刻。現行的長照給付制度，將各項服務切割成不同預算與計畫，核銷流程繁複，主責單位為降低行政負擔，往往選擇最簡易、最安全的服務組合，反而壓縮照顧彈性。

她指出，當制度缺乏誘因，照顧現場容易出現「消極照顧」取代「積極復能」的情況，資源未能真正聚焦在被照顧者身上，長期下來，失能改善有限，也難以回應家庭實際需求。

台灣自立支援照顧專業發展協會常務監事林金立說，論量計酬最終導致居服員選容易照顧的患者照顧，反而重症患者無人願意接手。

李玉春說，以國際經驗來看，論人計酬或包裹支付較能促進整合照顧，以美國ＰＡＣＥ計畫為例，透過每月論人計酬，整合醫療與長照，由跨專業團隊提供以個案為中心的照護，不僅提升生活品質，也降低住院與機構的使用率。不過李玉春也提醒，偏鄉或人口規模過小地區，論人計酬未必適用，制度設計仍須保留彈性。

衛福部政務次長呂建德表示，現行制度下，若失能等級改善，機構收入反而減少，形成制度矛盾。衛福部正與健保署、長照司研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦，未來若成功降低失能等級，給付將予以加成，預計明年起試辦。

