長照3.0推照護中繼站 協助出院後復健
長照三點○明年上路，為協助患者出院後順利銜接照顧，衛福部規畫推動「中介轉銜制度」，輔導地方醫院轉型為復健醫院，並引入住宿型長照機構成為照護中繼站，協助患者復健、復能，明年上半年試辦。專家提醒，必須同步建構社區支持系統、無障礙環境與家庭照顧者能力，才能真正達到無痛銜接。
截至今年十月，台灣六十五歲以上長者已逾四六三點七萬人，預計明年初正式邁入超高齡社會。台灣自立支援照顧專業發展協會常務監事林金立指出，醫院的角色在於疾病治療，出院後的復能並非醫院能長期承擔的責任，也受限於空間與人力，患者往往在狀況尚未穩定時被迫出院；但返家後，因居家環境不利復健、缺乏專業支持，病況反而容易惡化。若能設置中繼站，將可大幅補足重症患者出院後的復健空窗。
衛福部政務次長呂建德表示，大型醫院床位有限，無法長期收治復健病人，因此規畫輔導地區醫院轉型為復健醫院，讓患者下轉延續復健療程，同時紓解醫學中心床位壓力。他舉例，中國醫藥大學附設醫院與台中榮總，將患者下轉至台中醫院，就是成功案例；另一條路徑則是結合住宿型長照機構，提供兼具復健與生活照顧的中介照護，待狀況穩定後再返家。
衛福部長照司副司長吳希文說明，中介轉銜全日專區試辦計畫，主要針對完成「急性後期整合照護（ＰＡＣ）」住院治療後，經復能專業團隊評估，具復能潛能、以返家為目標，但短期內無法返家的個案，安排入住住宿式長照機構、護理之家或老人福利機構的中介專區，進行最長三個月的密集復能訓練。
呂建德指出，復健黃金期約為前六個月，透過密集訓練，有助維持或重建生活自理能力。未來將調整現行論量計酬模式，朝向論「目標」計酬，鼓勵機構積極改善失能等級，復能成效愈好，給付的加成愈多。
