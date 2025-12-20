聽新聞
非聽不可／康泰基金會兒童哀傷撫慰種子培訓班

聯合報／ 本報訊

帶領者：社工師&諮商心理師蔡惠芳

全人關懷師陳怡如

時間：115年1月10日（六）

上午9時至下午5時

地點：台北市大安區青田街7巷11弄6號

洽詢：02-2365-7780轉19廖先生

社工 心理師

