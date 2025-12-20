聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／感謝整形手術 還我本來樣貌

聯合報／ 怡文（高市楠梓）
感謝整形手術還我本來樣貌，讓我重拾面對他人的勇氣。圖／怡文提供
感謝整形手術還我本來樣貌，讓我重拾面對他人的勇氣。圖／怡文提供

40年前，念大學時，我和一群同學相邀騎機車夜遊。是日途經北海岸，同學的機車不慎撞進路邊坡坎，坐在後座的我瞬間感到眼前一片血花噴飛，一群人嚇壞了，攔了輛計程車，將我送醫院急診。醫師做了緊急處理後，告知「傷口太大，需要植皮，我因此住院。

住院期間，主治醫師身旁跟著3個一樣穿白袍的實習醫師，浩浩蕩蕩來病房巡視，看見我左眼上下的傷口，只留下「周四開刀，割耳朵後面的皮」兩句話，這樣簡潔的交代，對當時正值雙十年華的我來說，很難信服。

後來聽到一位同房病友提到，醫院裡一位王牌醫師離職後就在附近開業，於是我上門求診。當老醫師的指尖觸碰我的臉龐時，「妳這麼年輕，遇到這種事一定很難過。」輕柔的動作、溫暖的話語，瞬間逼出了我的眼淚，當下就決定轉診。

40年過去了，我臉上因日曬形成的小疤痕還在，但都在鏡片的覆蓋下被忽略了。我在課堂上會告訴學生，「我做過臉部整形手術哦！」一陣訕笑後，接著是與學生們愉快的互動和機會教育。

感謝整形手術還我本來樣貌，讓我重拾面對他人的勇氣，就算一點點疤痕又有何妨，六十之後的我，在乎的可是臉皮包覆下的心理健康知能。

整形 整形手術 醫師

延伸閱讀

苗縣府將成立長期照護、數位研考處 議會三讀通過

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

心理健康需求日增 新北2030年將完成設置14處心衛中心

新店騎士逆向跨雙黃線 猛撞對向機車噴飛驚險畫面曝光

相關新聞

2波東北季風接力！周日「台北馬拉松」天氣濕涼 聖誕節低溫15度

受到南方雲系北移影響，明天各地都有雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來1周有2波東北季風增強，第1波周日起增強，下周二短...

長照3.0推照護中繼站 協助出院後復健

長照三點○明年上路，為協助患者出院後順利銜接照顧，衛福部規畫推動「中介轉銜制度」，輔導地方醫院轉型為復健醫院，並引入住宿...

院長講堂／陳正榮善用科技 讓醫療更有溫度

「只要做了選擇，就要全心全意做到最好。」是台中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮的座右銘。畢業於國防醫學院的他，選擇外科為執業...

健康你我他／感謝整形手術 還我本來樣貌

40年前，念大學時，我和一群同學相邀騎機車夜遊。是日途經北海岸，同學的機車不慎撞進路邊坡坎，坐在後座的我瞬間感到眼前一片...

愛肝達人站／要戒酒，還是戒色？

「酒、色、財、氣」，四個字自古以來，就與人類文明綁在一起。

非聽不可／康泰基金會兒童哀傷撫慰種子培訓班

帶領者：社工師&諮商心理師蔡惠芳 全人關懷師陳怡如 時間：115年1月10日（六）上午9時至下午5時 地點：台北市大安區青田街7巷11弄6號 洽詢：02-2365-7780轉1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。