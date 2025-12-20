健康你我他／感謝整形手術 還我本來樣貌

聽新聞
40年前，念大學時，我和一群同學相邀騎機車夜遊。是日途經北海岸，同學的機車不慎撞進路邊坡坎，坐在後座的我瞬間感到眼前一片血花噴飛，一群人嚇壞了，攔了輛計程車，將我送醫院急診。醫師做了緊急處理後，告知「傷口太大，需要植皮，我因此住院。
住院期間，主治醫師身旁跟著3個一樣穿白袍的實習醫師，浩浩蕩蕩來病房巡視，看見我左眼上下的傷口，只留下「周四開刀，割耳朵後面的皮」兩句話，這樣簡潔的交代，對當時正值雙十年華的我來說，很難信服。
後來聽到一位同房病友提到，醫院裡一位王牌醫師離職後就在附近開業，於是我上門求診。當老醫師的指尖觸碰我的臉龐時，「妳這麼年輕，遇到這種事一定很難過。」輕柔的動作、溫暖的話語，瞬間逼出了我的眼淚，當下就決定轉診。
40年過去了，我臉上因日曬形成的小疤痕還在，但都在鏡片的覆蓋下被忽略了。我在課堂上會告訴學生，「我做過臉部整形手術哦！」一陣訕笑後，接著是與學生們愉快的互動和機會教育。
感謝整形手術還我本來樣貌，讓我重拾面對他人的勇氣，就算一點點疤痕又有何妨，六十之後的我，在乎的可是臉皮包覆下的心理健康知能。
