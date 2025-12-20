院長講堂／陳正榮善用科技 讓醫療更有溫度

「只要做了選擇，就要全心全意做到最好。」是台中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮的座右銘。畢業於國防醫學院的他，選擇外科為執業專科，更投入創傷醫學科，並將之做到最好。2022年2月接任院長，誓言帶領醫院成為一個永續發展的醫療團隊，照顧雲嘉南地區廣大的民眾及榮民與榮眷。

救回病人 行醫最感動時刻

行醫生涯中，讓陳正榮最感動的時刻，就是看到原本生命垂危的病人，健康走進診間，這是他在創傷醫學科堅持多年的動力。他分享，一位發生嚴重車禍、昏迷指數僅4至5分的病人，在醫療團隊全力搶救下，逐步恢復意識，7、8年後自己走進診間表達感謝，「那個瞬間，是我最開心的時候」。

病人恢復健康，不只是醫師個人成就，更是團隊努力的成果。「醫療不是個人舞台，而是團隊合作及信任的延伸。」陳正榮強調，無論是醫師、護理師、行政或後勤，大家合作才能守護病人的健康與尊嚴。

智慧與韌性醫療 雙軌推動

醫療品質提升，除了臨床技術精進，也仰賴科技與系統創新整合。陳正榮認為，「醫療科技是夥伴」，科技進步應讓醫療更有溫度，讓醫護能專注於照護本質。近年嘉灣榮院積極投入智慧醫療研發與應用，發展微創手術、長照整合、遠距照護等尖端特色服務，並建構智慧院區生態系，提供更安全、便利、貼心的醫療體驗。

「韌性醫療」是未來醫療體系的核心趨勢。陳正榮說，韌性就是持久度，醫療系統若具備「撐得住、撐得久、撐得好」的能力，才能在災難或突發事件中穩定運作。韌性醫療涵蓋災難應變，也包括平時的整備與強化，透過智慧醫療與韌性醫療的雙軌推動，醫院不僅提供日常診療，更成為社會健康安全網的重要支柱。

在地化人力策略 落實永續

少子化與醫護人力短缺，陳正榮強調，「在地培養」是醫院永續經營的核心策略，「在地化人力策略」不只是招募與培育人才，更是落實ESG具體行動。除了保障護理人員福利、身心健康與教育發展，也要透過在地招募、培養、服務，確保人力穩定，讓醫療資源更貼近社區需求，承擔教育者與健康守護者的角色。

陳正榮生活簡單樸實，飲食方面，他偏愛簡單、自然、樸實的味道，貫徹簡樸與自律生活；喜歡跑步，鍛鍊體力與意志；他也喜歡以靜觀之心欣賞電影、思考人生。對他而言，「簡樸」不只是生活方式，更是一種面對壓力的力量來源。

精準工作 對生命謹慎看待

「生活與工作都有壓力，但不能讓壓力成為負擔。」陳正榮認為，對事情可以有期待，但不要過於執著，將動力轉化為行動力，循序完成任務。無論是醫療工作，還是行政日常，他提醒同仁保持反思，在醫療過程中，面對各種挑戰與變數，醫療團隊從中學習與精進。

他經常提醒同仁及團隊，「看待生命要謹慎、細心、用心」，多確認、多反思，確保每一步都盡力做到最好。若同仁說「確定」，那很好；若同仁說「不確定」，即建議停一下，勿貿然執行。醫療講求精準，生命無價，態度上的謹慎、反思、精進與負責，為的是守護民眾健康。

陳正榮。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供

陳正榮

專長：創傷外科、消化外科、內視鏡外科

現職：台中榮總嘉義暨灣橋分院院長、一般外科主治醫師

學歷：國防醫學院醫學科學研究所博士、國防醫學院醫學系學士

經歷：輔導會就醫保健處處長、台灣外傷醫學會常務理事、三軍總醫院行政副院長、三軍總醫院創傷醫學科主任、台灣重症醫學專科、腫瘤外科臨床訓練指導醫師

給病人的一句話：

對健康最好的投資，就是均衡飲食、適度運動、良好睡眠與穩定情緒，定期做成人健檢等健康篩檢，掌握自己健康情形，健康就從日常生活開始。

台中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮全家福照。圖／台中榮總嘉義暨灣橋分院提供

