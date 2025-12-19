快訊

藝術與建築交會 龍寶臻品藝術中心35周年特展《未及之間》20日起登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
《未及之間》自12月20日至2026年2月13日，在臻品藝術中心展出。記者宋健生／攝影
《未及之間》自12月20日至2026年2月13日，在臻品藝術中心展出。記者宋健生／攝影

走過35年，龍寶建設旗下的臻品藝術中心，特別舉辦35周年特展《未及之間》，展覽將於12月20日至2026年2月13日展出，不僅回顧臻品的發展歷程，更將視角投向「完成」與「行進中」之間那段尚未成形、卻最具生命張力的狀態，作為面向未來的提問與邀請。

臻品藝術中心董事長張麗莉指出，臻品藝術中心以藝術機構的角色持續蛻變，陪伴不同世代藝術家的成長，也見證藝術與建築不斷交會的軌跡。

《未及之間》由紀嘉華與李晏禎共同策劃。紀嘉華長年與臻品藝術中心保持深厚合作，橫跨創作、藝術顧問與策展領域，曾策劃臻品30周年展「參十而儷」；李晏禎則為獨立策展人與藝術顧問，現任Art Basel巴賽爾藝術展台灣貴賓代表，長期關注當代藝術與國際藝術市場。

兩位策展人以「未及」為核心概念，從藝術與建築之間尚未被定義的狀態切入，重新連結結構、感知與時間。

展覽邀集九位當代藝術家：胡坤榮、陳美岑、葉偉立、張靜雯、郭奕臣、洪郁雯、陳肇驊、仲崇毓、何宇森，分別以繪畫、攝影、裝置與雕塑等多元媒材，回應建築中隱而不見的五個核心元素：結構、光、時間、場域與材料。

張麗莉表示，藝術家透過各自的創作語彙，讓觀者感受尚未顯形的秩序、空間與可能性。

胡坤榮以幾何抽象探尋秩序與變動的結構；陳美岑以建築藍圖為基底，將可測量的空間轉化為精神與記憶的場域；葉偉立透過攝影，使地方成為承載情感與時間的容器；張靜雯以室內光景描繪心理風景；郭奕臣並置藍曬與即時影像，在抽象與具象之間書寫場景的生成。

洪郁雯以彩漆銅線構築光與空氣的場域；陳肇驊讓時間在機械運作與物質變化中具象化；仲崇毓以建築材料轉化為繪畫般的節奏；何宇森則在材料生成與凝結之間，回應自然與形體的成長。

張麗莉說，《未及之間》不提供既定答案，而是一種持續生成的狀態。展覽回望臻品35年與藝術、建築共行的歷程，也以「未完成」作為力量，邀請觀者在停留與凝視之中，看見藝術與空間尚未抵達的未來。

臻品藝術中心董事長張麗莉(中)與兩位策展人紀嘉華及李晏禎合影。記者宋健生／攝影
臻品藝術中心董事長張麗莉(中)與兩位策展人紀嘉華及李晏禎合影。記者宋健生／攝影
臻品藝術中心陪伴不同世代藝術家成長，也見證藝術與建築不斷交會的軌跡。記者宋健生／攝影
臻品藝術中心陪伴不同世代藝術家成長，也見證藝術與建築不斷交會的軌跡。記者宋健生／攝影

