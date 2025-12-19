快訊

12月24日開展 富邦美術館推出年度三大重量級展覽

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
艾未未以經典宗教壁畫為原型，運用37萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink）。富邦美術館／提供
艾未未以經典宗教壁畫為原型，運用37萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink）。富邦美術館／提供

富邦美術館於年底正式推出三檔年度重點展覽——「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」、「富邦典藏展｜共鳴：光、愛與色彩的交響」、與「常玉典藏展」，三大展覽以「光」為共同主軸，引導觀眾踏上一段「由存在出發、回到自我」的藝術精神旅程。

位於一樓的「步入永恆」展透過20世紀三位藝術大師的代表作品，呈現藝術史的精髓與存在的本質，三樓展出的「共鳴」與「常玉典藏展」，則透過豐富的現當代作品，引領觀眾分別看見內心的光，以及文化與生命所蘊含的柔性力量。

富邦美術館館長翁美慧表示：「今年對美術館而言，是「深化國際合作、強化典藏研究、擴大藝術教育」的重要一年，也希望透過彼此串連的三檔展覽，讓觀眾在美術館裡完成一段由外至內的精神旅程。」

「步入永恆」展聚焦賈科梅蒂、米羅與考爾德三位20世紀現代藝術的重要人物，以「永恆」為題，回應存在、時間、運動與精神性等跨越世代的核心議題。展覽動線依序引領觀眾走入三位藝術家的創作世界，呈現作品之間的對話與深厚情誼，此次也特別邀請華人圈具影響力的蔡康永跨刀錄製語音導覽，以獨到視角詮釋展覽精神。

「共鳴」核心理念圍繞「剎那即是永恆，光在被感受的瞬間成立」。展覽匯聚達米恩．赫斯特（Damien Hirst）、喬治・巴塞利茲（Georg Baselitz）、黃光男、江賢二、薛保瑕、蘇孟鴻、紀嘉華等16位重要當代藝術家，聚焦光、色彩、材質與能量之間的互動。透過樂高積木、大理石、霓虹燈、黃銅與大漆等22種少見而多元的創作媒材，邀請觀眾隨著觀看角度與距離的轉換。

展中可見艾未未以經典宗教壁畫為原型，運用37萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink），作品隨觀看角度，在色彩與結構之間呈現截然不同的視覺層次；由大理石打造的台北必拍地標《LOVE》亦以縮小版本現身美術館，與霓虹燈作品並置，形成材質與尺度之間的對照。此外，本展也特別安排一項驚喜亮點，精選達米安・埃維斯（Damian Elwes）近10件描繪藝術家工作室的系列作品，帶領觀眾走入畢卡索、馬諦斯、草間彌生等大師分布於世界各地的創作空間，讓觀眾一窺大師創作的現場。

延續富邦典藏近年對東西現代藝術交會的深度研究，本展聚焦常玉初至巴黎期間的「粉紅時期」作品。這些作品以柔和的色溫、簡潔的線條與探索性的筆觸，展現常玉在不同文化之間尋找自我語彙的過程。除了廣為人知的裸女系列，多年未公開亮相的《大麥町》（Dalmatian）、《果籃》（Basket of Fruits）等花卉靜物與動物題材作品，也將呈現在大眾眼前，展現常玉創作中細膩而豐富的面貌，透過此系列作品，象徵富邦美術館在華人藝術研究上扮演的關鍵角色。此外，富邦美術館也二度邀請林志玲為「共鳴：光、愛與色彩的交響」與「常玉典藏展」錄製語音導覽，陪伴觀眾走進作品。透過本次三大展覽，富邦美術館希望邀請觀眾重新慢下來：在賈科梅蒂的凝視中看見存在的深度；在《共鳴》的光影中聽見自己的心跳；在常玉的色彩中看見生命的柔軟。

藝術家 美術館 富邦

