產官警攜手防詐進社區 信義老人服務中心宣導守護長者荷包

衛福部社家署、台北市社會局、警察局、中華電信台北營運處及紅心字會，在信義老人服務中心共同舉辦「社區據點防詐宣導講座」，透過跨部門合作，強化高齡者的防詐意識，活動吸引近百位長者參與。

社家署署長周道君、台北市社會局副局長鄭文惠、中華電信台北營運處總經理蘇振乾，以及紅心字會副秘書長許雅青等人均到場關心，陪同長者一同聆聽宣導內容。台北市警局則透過實際詐騙案例分享，提醒長者留意最新詐騙手法，避免財產受損。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，近年詐騙型態不斷翻新，從假投資、假交友，進一步演變為利用人工智慧模擬親友或名人聲音影像的「變臉詐騙」，讓民眾更難分辨真偽，因此加強宣導格外重要。

紅心字會副秘書長許雅青指出，透過巡迴式防詐講座，能以生活化案例提升長者風險辨識能力，協助長者「顧好荷包」。台北市社會局副局長鄭文惠也肯定此類活動的成效，強調市府持續透過數位學堂與反詐騙宣導，協助長者跨越數位落差，打造安全友善的高齡數位生活。

針對長者因數位落差衍生的資安風險，社家署也推動「社區據點無線上網服務」專案，歷經兩年，全台已完成5,344處社區據點的 iTaiwan 無線上網建置，為長者數位學習、網路安全教育及未來推動遠距與樂齡課程，奠定重要基礎。

衛福部社家署長周道君(右四)、台北市社會局副局長鄭文惠(右三)、紅心字會副祕書長許雅青(右二)、中華電信台北營運處總經理蘇振乾(左四)等人共同宣導反詐。圖／紅心字會提供

