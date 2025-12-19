產官警攜手防詐進社區 信義老人服務中心宣導守護長者荷包
衛福部社家署、台北市社會局、警察局、中華電信台北營運處及紅心字會，在信義老人服務中心共同舉辦「社區據點防詐宣導講座」，透過跨部門合作，強化高齡者的防詐意識，活動吸引近百位長者參與。
社家署署長周道君、台北市社會局副局長鄭文惠、中華電信台北營運處總經理蘇振乾，以及紅心字會副秘書長許雅青等人均到場關心，陪同長者一同聆聽宣導內容。台北市警局則透過實際詐騙案例分享，提醒長者留意最新詐騙手法，避免財產受損。
中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，近年詐騙型態不斷翻新，從假投資、假交友，進一步演變為利用人工智慧模擬親友或名人聲音影像的「變臉詐騙」，讓民眾更難分辨真偽，因此加強宣導格外重要。
紅心字會副秘書長許雅青指出，透過巡迴式防詐講座，能以生活化案例提升長者風險辨識能力，協助長者「顧好荷包」。台北市社會局副局長鄭文惠也肯定此類活動的成效，強調市府持續透過數位學堂與反詐騙宣導，協助長者跨越數位落差，打造安全友善的高齡數位生活。
針對長者因數位落差衍生的資安風險，社家署也推動「社區據點無線上網服務」專案，歷經兩年，全台已完成5,344處社區據點的 iTaiwan 無線上網建置，為長者數位學習、網路安全教育及未來推動遠距與樂齡課程，奠定重要基礎。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言