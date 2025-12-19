快訊

中央社／ 台北19日電

今彩539第114306期開獎，中獎號碼27、30、16、12、23。3星彩中獎號碼312，4星彩中獎號碼4680。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

