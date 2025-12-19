推廣在地智慧 農村水保署繪本獲選聯合國里山倡議國際夥伴精選案例

農業部農村及水土保持署歲末推出《你知我行．里山倡議》繪本第二輯。此輯持續收錄台灣農村社區以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係(IPSI)精選案例(Case study)，19日在台中市中央書局舉行發表會，副署長蘇茂祥表示，期待藉由手繪繪本，將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。

自2017年正式加入IPSI夥伴會員以來，農村水保署便積極推動人與自然和諧共處的里山精神。面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。

農村水保署副署長蘇茂祥表示，「我們將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，使不同年齡、國籍或專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛」。

蘇茂祥說，這套繪本結合簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以三語版本發行，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。

這套繪本共有四冊，包括《黑翅鳶之歌》、《小白魚造大浪》、《白石上岸．黑石下海》與《穿越100分的橋》，結合了簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以中、日及英文不同版本發行，下周並且要到東京誠品書局舉辦銷售發表會。

19日舉行新書發表會時，邀請四個社區代表發言說故事，他們用樸實言詞述說對土地與故鄉的愛，引發與會人員共鳴與感動。

蘇茂祥說，《你知我行．里山倡議》繪本第二輯的四大篇章，涵括了：從海到山，從生活到生態。以《黑翅鳶之歌》繪本為例，描繪的是台中霧峰五福社區的黑翅鳶，從猛禽成為益全香米友善耕種的常客與品牌大使，印證良禽擇良田而棲佳話。

《小白魚造大浪》：述說的是南投埔里一新社區。瀕臨消失的保育類小白魚，促使當地從茭白筍田開始轉型，興起一波波生態保育行動。

《白石上岸．黑石下海》：在澎湖湖東、紅羅社區。先民智慧利用海底的珊瑚礁石灰岩砌菜宅、玄武岩築石滬，演繹出人與環境和諧共處的獨特里山里海地景。

《穿越100分的橋》：發生在新竹北埔南埔社區。典型客家聚落，歷經沒落後，以「稻浪、甘藷、柑橘、夕陽」相互輝映的黃金水鄉風貌，激發無比活力。

此次發表會，設計了豐富多元的感官體驗，因應四個農村的物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡，並邀請社區代表親自發言與說故事，分享最真實的實踐歷程。同時，也安排繪本說書人現場展開兼顧生產與生態永續的里山地景故事，讓與會者能從聽覺、味覺、視覺等多角度，全面感受里山倡議的生命力。 因應四個農村物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡。記者宋健生／攝影 《你知我行．里山倡議》繪本第二輯，獲選聯合國里山倡議國際夥伴關係精選案例。記者宋健生／攝影

