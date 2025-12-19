2波東北季風接力！周日「台北馬拉松」天氣濕涼 聖誕節低溫15度
受到南方雲系北移影響，明天各地都有雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來1周有2波東北季風增強，第1波周日起增強，下周二短暫回溫、雨勢趨緩，但下周三至下周五緊接第2波，且強度較第1波強，溫度降幅較明顯，低溫下探15度。
黃恩鴻說，明（20日）持續受到南方雲系北移影響，各地多雲時陰偶爾降雨，尤其是花東、南部降雨稍多一些，下半天雨勢將趨緩轉為多雲的天氣。第1波東北季風於周日南下，下一波則是在下周三至下周五，兩波強度均不明顯，不到大陸冷氣團等級的強度，但第2波降溫會比第1波較有感。
黃恩鴻指出，周日（21日）東北季風增強，周日、下周一（21、22日）迎風面地區均有降雨，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北、宜蘭雨勢持續，有較大雨勢機會。
下周二（23日）東北季風減弱，降雨趨緩，降雨主要集中在東半部，有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島也有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴。
下周三至下周五（24至26日）第2波東北季風增強，下周三、下周四（24、25日）水氣較多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部山區也有零星短暫降雨。
下周五（26日）雖持續受到東北季風影響，但水氣略減，降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨。
溫度部分，黃恩鴻表示，未來1周溫度變化不大，周日、下周一受到第1波東北季風影響，北台灣高溫約19、20度，其他地區高溫24至26度，低溫各地變化不大約17至19度。
下周三至下周五緊接第2波東北季風，且這波降溫幅度比上一波大，下周四北部、宜蘭高溫約18、19度，中南部、花東高溫也降到21至24度，而各地低溫也略降約15至17度。
黃恩鴻提及，明天與下周三、下周四，中部以北、宜花地區3500公尺以上高山，有零星降雪機會，但機率不高；另外，台北馬拉松將於周日（21日）登場，由於當天東北季風增強，北部降雨明顯，屆時將會是濕涼的一天，提醒跑者注意保暖、防雨措施。
