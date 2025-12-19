外送費將漲價？洪申翰：外送最低時薪保障 消費端影響不大

外送平台Uber Eats今天發公開信，稱外送專法導致疊單效率與效益消失，將有新營運模式。勞動部長洪申翰表示，專法規定最低時薪保障外送員權益，應不至於造成消費者負擔。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前初審通過外送員專法草案，其中關於外送員時薪報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。

針對外送專法，Uber Eats台灣總經理李佳穎向會員發信表示，疊單幫台灣消費者節省每單至少20元外送費，儘管專法未禁平台疊單，卻因定義落差，恐致疊單效益消失，平台將因應新變化營運測試；foodpanda表示，將檢視營運模式、估算成本，不排除任何調整可能。

洪申翰接受媒體訪問指出，外送員專法最重要的任務是對外送員基本權益保障，因此用最低工資的概念去訂外送期間的時薪，算起來大概245元，離Uber Eats稱平均每小時薪資270元至290元仍有一段距離，因此應該不會造成消費者太多影響。

洪申翰表示，不管從平台的角度、外送員角度，勞動部尊重各界針對疊單的討論，勞動部最根本還是保障外送工作者的基本權益及收入保障。

洪申翰說，法案現在進到協商階段，尊重各方對特定主題的討論。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，疊單制度使得平台向餐廳收取完整抽成，向消費者收取完整外送費與平台費用，卻在外送端，以疊單為理由壓低外送員實際可得報酬，導致外送員、餐廳與消費者之間衝突頻傳。

蘇柏豪說，完全不順路的疊單與異常等待時間拉長，也大幅拖延消費者收到餐點的時間，嚴重影響消費者體驗，「平台拿走最大利益，卻把風險與責任丟給第一線外送員，這才是問題核心」。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，從第一線外送員的實際處境來看，疊單制度早已變成壓低報酬與轉嫁風險的工具，「外送員不是反對效率，而是反對在完全沒有保障的情況下，被迫承擔延誤、客訴與交通風險」。

