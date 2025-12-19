快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」 免開刀降低腦中風風險

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供

基隆醫院近期針對腦部與頸部的血管異常，設計「MRI腦血管健康檢查」，有別於一般的腦部核磁共振檢查，不須打顯影劑，約30分鐘就可完成，若民眾生活忙碌、抽菸、有腦血管病變家族史或三高的危險因子，可以做檢查，及早檢測出未破裂動脈瘤與腦血管狹窄症狀，以微創血管內治療，不用開刀就可降低腦中風風險。

衛生福利部基隆醫院今天說明「MRI腦血管健康檢查」服務，近期有2位民眾經檢查發現分別有顱內血管狹窄及未破裂大動脈瘤情形，所幸及早發現，經陳啟仁教授進行微創的血管治療後，目前2位病人皆已順利出院。

陳啟仁說，第1位病人多年前曾因動脈瘤破裂在他院做開刀夾壁手術，病人自認已經痊癒，所以未再追蹤。近日因為開始頭痛，至基隆醫院做了「MRI腦血管健康檢查」，意外發現有2顆新的動脈瘤產生。採用免開刀的「顱內動脈瘤血管內栓塞治療」，目前病人已經完全康復出院。

第2位病人同樣70幾歲，近日為頭暈及走路不穩所苦，右側頸動脈及右側顱內椎動脈有嚴重狹窄，同時做了右側頸動脈及右側顱內椎動脈的血管整型及支架置放，經過治療後，病人血壓變得好控制，頭暈現象也消失。

基隆醫院放射診斷科主任王超然表示，面對腦血管病變，最好的策略是「防患於未然」。若民眾有腦血管病變家族史，或三高的潛在危險因子，在未達健保罹病的檢查條件時，可以考慮安排自費「MRI腦血管健康檢查」。檢查主要針對腦部與頸部的血管異常所設計，有別於一般的腦部MRI檢查，不須施打顯影劑，約30分鐘即可完成檢查，讓民眾更加了解自身腦部與頸部血管的健康情況，同時可提供臨床醫師作初步判斷及後續處置之參考。

過去這種微創治療大多在醫學中心才能執行，基隆地區的民眾只得跨縣市求醫，現在方便基隆民眾在地檢查與治療，不用開刀就能化解病人出血性或缺血性中風的風險。

基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供
基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供

病人 基隆 健康檢查

延伸閱讀

高血脂無症狀易輕忽 健保投入1.13億助個案管理

歲末聚會接連登場、又遇低溫夾擊 醫提醒「3策略」護心血管

秋冬高血壓、中風風險升 營養師曝「5食材＋3原則」保護心血管

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

相關新聞

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服...

外送費恐漲20元？Uber Eats寄用戶信談專法 暗示「營運將調整」

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

冬至將至，民眾習慣吃湯圓象徵團圓，或於冬日吃火鍋暖身，但這些節慶料理熱量、油脂和鈉含量都不低。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴與黃琳惠在臉書提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及消化功能較弱的年長族群，進食時需特別注意份量與食材搭配，才能享受節慶美食又兼顧健康。

外送費將漲價？洪申翰：外送最低時薪保障 消費端影響不大

外送平台Uber Eats今天發公開信，稱外送專法導致疊單效率與效益消失，將有新營運模式。勞動部長洪申翰表示，專法規定最...

基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」 免開刀降低腦中風風險

基隆醫院近期針對腦部與頸部的血管異常，設計「MRI腦血管健康檢查」，有別於一般的腦部核磁共振檢查，不須打顯影劑，約30分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。