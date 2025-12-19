基隆醫院近期針對腦部與頸部的血管異常，設計「MRI腦血管健康檢查」，有別於一般的腦部核磁共振檢查，不須打顯影劑，約30分鐘就可完成，若民眾生活忙碌、抽菸、有腦血管病變家族史或三高的危險因子，可以做檢查，及早檢測出未破裂動脈瘤與腦血管狹窄症狀，以微創血管內治療，不用開刀就可降低腦中風風險。

衛生福利部基隆醫院今天說明「MRI腦血管健康檢查」服務，近期有2位民眾經檢查發現分別有顱內血管狹窄及未破裂大動脈瘤情形，所幸及早發現，經陳啟仁教授進行微創的血管治療後，目前2位病人皆已順利出院。

陳啟仁說，第1位病人多年前曾因動脈瘤破裂在他院做開刀夾壁手術，病人自認已經痊癒，所以未再追蹤。近日因為開始頭痛，至基隆醫院做了「MRI腦血管健康檢查」，意外發現有2顆新的動脈瘤產生。採用免開刀的「顱內動脈瘤血管內栓塞治療」，目前病人已經完全康復出院。

第2位病人同樣70幾歲，近日為頭暈及走路不穩所苦，右側頸動脈及右側顱內椎動脈有嚴重狹窄，同時做了右側頸動脈及右側顱內椎動脈的血管整型及支架置放，經過治療後，病人血壓變得好控制，頭暈現象也消失。

基隆醫院放射診斷科主任王超然表示，面對腦血管病變，最好的策略是「防患於未然」。若民眾有腦血管病變家族史，或三高的潛在危險因子，在未達健保罹病的檢查條件時，可以考慮安排自費「MRI腦血管健康檢查」。檢查主要針對腦部與頸部的血管異常所設計，有別於一般的腦部MRI檢查，不須施打顯影劑，約30分鐘即可完成檢查，讓民眾更加了解自身腦部與頸部血管的健康情況，同時可提供臨床醫師作初步判斷及後續處置之參考。

過去這種微創治療大多在醫學中心才能執行，基隆地區的民眾只得跨縣市求醫，現在方便基隆民眾在地檢查與治療，不用開刀就能化解病人出血性或缺血性中風的風險。 基隆醫院推「MRI腦血管健康檢查」，免開刀降低腦中風風險。圖／基隆醫院提供

