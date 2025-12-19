冬季最佳打卡景點 日月潭火紅落羽松與日月湖相映成趣

氣溫不斷下探，日月潭向山遊客中心旁水濱婚紗廣場落羽松呈現火紅般的美景與湛藍色的湖面相映成趣，這樣的美景將會持續到明年1月底，目前已有超過一半以上的落羽松森林悄悄換上充滿喜氣的紅衣，吸引不少遊客前往打卡拍照。雖然全台各地都有知名的落羽松景點，但是南投水濱婚紗廣場湖邊的落羽松搭配湖光山色，卻是全台獨一無二的美景。 全台冷颼颼，南投向山遊客中心旁的落羽松火紅一片，與日月潭湖光山色的美景相映成趣。目前是落羽松最佳觀賞期，這樣的冬季限定美景，預計可以持續到農曆春節。記者黃仲裕／攝影 寒流來襲，南投向山遊客中心旁的落羽松火紅一片，吸引不少民眾前往拍照。記者黃仲裕／攝影

