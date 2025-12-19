獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

衛福部長石崇良上任後，各司署人事頻傳異動，上周社保司代理司長陳真慧代理期滿，因組改在即，改由國會組前組長張鈺旋代理。健保署前主任秘書張禹斌接任副署長後，主秘職位出缺，署方昨公布最新人事，由原醫務管理組組長劉林義接任主秘一職，醫務管理組長職位則由該組前參議黃珮珊接任。劉林義強調，都是原班人馬接手，業務不受影響。

健保署掌管近兆元健保基金，人事異動備受矚目，而據健保署組織架構，醫務管理組掌理事項包括醫管政策與法規擬定、流程訂定，醫療費用總額協定及各部門醫療費用總額管理，醫療支付制度規劃與醫療給付項目收載、核價等支付標準擬訂與協商，醫療份用申報與支付業務規劃，醫療費用欠費催收及呆帳規劃處理，自墊醫療費用核退業務、山地離島偏遠地區醫療業務規劃等。

劉林義為台大衛生政策及管理研究所碩士畢業，曾任健保署醫務管理組專門委員、組長等職，主掌各項醫務管理業務，包含石崇良於健保署長任內推動的個別醫院總額制，石接任衛福部長後，為紓解急診壅塞推行的假日急症中心（UCC）等影響醫界生態重要政策方向，均為醫務管理組重要工作項目，石崇良對外說明政策大方向後，常把細節內容交給劉林義闡述。

健保署設副署長2人、主任秘書1人。今年9月，石崇良接任衛福部長後，曾任衛福部資訊處長、歷任健保署多項職位的副署長龐一鳴，接任署長呼聲高，但衛福部最終宣布，由剛自衛福部心健司調任健保署副署長約1年的陳亮妤接任署長，副署長職位11月底由前主任秘書張禹斌接任。據傳，龐一鳴將於下月退休，且「尚未屆齡」，他低調證實退休一事，表示卸下職位後會先休息一陣子。

龐一鳴下月退休後，健保署副署長職位將再次出缺。知情人士指出，歷任副署長幾乎都曾經歷主任秘書歷練，劉林義此刻接任主任秘書職位，形同取得「副署長入場券」，不過，實際人事安排，仍須待長官拍板。

