聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年施工，將達到通車標準，力拚年底前通車。圖／交通部高公局提供
國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年施工，將達到通車標準，力拚年底前通車。圖／交通部高公局提供

中豐交流道為專門服務五股-楊梅高架道路的交流道，交通部高公局表示，國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年施工，將達到通車標準，預計可有效分擔內壢交流道18%、中壢交流道7%交通量，完成通車前勘驗及部分驗收等與行車安全相關作業後，力拚今年底前通車。

高公局表示，新設北入及南出匝道啟用後，預計可有效分擔內壢交流道18%、中壢交流道7%交通量，改善交通壅塞情形，縮短民眾通勤時間，預期青埔地區往來泰山轉接道行車時間約可節省10分鐘。

高公局提醒，中豐交流道僅服務國1五楊高架道路的用路人，通行車種也與國1高架道路相同，禁止通行大貨車（如聯結車、砂石車、貨櫃車等）。未來中壢地區用路人可利用中豐北路銜接北入匝道，青埔地區用路人可利用迴轉道進入北入匝道；五楊高架道路南下的用路人則可利用中豐交流道新設出口匝道分別前往中壢及青埔地區。

此外，為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，中壢轉接道路段將透過標線管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道及禁止入口車輛駛入平面主線，請用路人依據標誌標線及指示牌面行駛。

高公局強調，該工程不僅打通中壢與青埔地區的交通瓶頸，未來結合機捷A21環北轉運站，將使大眾運輸轉乘更加便捷，串聯起新舊都心的發展動脈，為地方帶來更多商機與活力。

中壢 高公局

相關新聞

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服...

外送費恐漲20元？Uber Eats寄用戶信談專法 暗示「營運將調整」

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

冬至將至，民眾習慣吃湯圓象徵團圓，或於冬日吃火鍋暖身，但這些節慶料理熱量、油脂和鈉含量都不低。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴與黃琳惠在臉書提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及消化功能較弱的年長族群，進食時需特別注意份量與食材搭配，才能享受節慶美食又兼顧健康。

獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

衛福部長石崇良上任後，各司署人事頻傳異動，上周社保司代理司長陳真慧代理期滿，因組改在即，改由國會組前組長張鈺旋代理。健保...

中豐交流道新建工程拚年底通車 五楊高架壅塞情況有望紓解

中豐交流道為專門服務五股-楊梅高架道路的交流道，交通部高公局表示，國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年施工，將達到通車標...

