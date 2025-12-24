快訊

喝酒隔天頭痛欲裂？網友推薦七招「緩解宿醉方式」

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
喝酒隔天頭痛欲裂？網友推薦七招「緩解宿醉方式」 圖片來源/Unsplash
喝酒隔天頭痛欲裂？網友推薦七招「緩解宿醉方式」 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「緩解宿醉方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大宿醉解方有哪些。

⭐2025總回顧

無論是親友聚餐或慶功小酌，喝酒對許多人來說都是放鬆心情的一種方式，但若一不小心喝過量，隔天常會迎來頭暈、噁心、嘔吐等惱人的「宿醉」症狀。本篇便整理了網友熱議的七大緩解宿醉方式，一起看看面對酒後不適時有哪些應對方式吧！

「多喝水」加速身體代謝　「高蛋白質食物」保護胃壁、減緩酒精吸收

▲ 網友熱議TOP7緩解宿醉方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP7緩解宿醉方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「緩解宿醉方式」的相關話題討論，可以發現「多喝水」是多數人認為最直接且有效的方式。由於酒精具有利尿作用，喝酒時排出的水分約為攝取量的3～4倍，使身體容易脫水，出現口渴、疲倦等症狀，因此補充水分能夠緩解不適；也有營養師提到「最有效的解酒液就是水！」指出適度補水有助於身體代謝酒精，是酒後最基本、也最容易執行的應對方式。

「食用富含蛋白質食物」同樣是網友常提及的宿醉方式之一。不少人分享自己習慣在喝酒時搭配雞蛋、豆製品、雞肉或魚肉等食物，認為進食後較不容易感到胃部不適，也能降低酒精帶來的刺激感。也有網友分享自己酒後最愛的「解酒食物」，如牛肉麵、豬肉湯飯、雞湯等含有蛋白質的熱食，覺得吃完之後「精神明顯好一些」。

另一方面，社群中也不乏對「解酒產品」的討論，有網友表示首次嘗試解酒膠囊後，飲酒隔天的不適感明顯減輕，直呼「昨天混了一堆（酒），今天一早竟然完全沒事」；不過，也有網友提到「我一開始也覺得有些解酒藥很有用，但漸漸的都無感了」，認為解酒產品的使用感受會因人而異。

此外，其他網友的解宿醉妙招還包含「攝取營養油脂」、「按摩」、「喝牛奶」以及「補充電解質」等，從不同面向嘗試減輕酒後的不適感。飲酒本意是放鬆心情，但若喝太多，宿醉真的會讓隔天生活大亂；不妨記下這七種討論度最高的解宿醉方式，並適量飲酒，才能喝得盡興、隔天也不用痛苦醒來！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「緩解宿醉方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/10~2025/12/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

社群 酒精

