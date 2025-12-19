Uber Eats寄用戶信談外送員專法 工會：不該用謊言影響輿論

UberEats台灣總經理李佳穎今向用戶發信表示，「疊單」可幫消費者節省每單至少20元外送費，盡管外送員專法未禁止疊單，但因定義落差，該法施行後「營運將有所調整」；對此，外送員工會批評，平台不應繼續用謊言影響輿論，工會不是反對疊單，而是反對無保障情況下被迫承擔延誤、客訴及交通風險。

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送費可能提高，每筆恐增逾20元。Uber Eats台灣總經理李佳穎今再向用戶發信表示，雖然專法未禁止平台採行此舉，但因定義落差，導致疊單可帶來的效率與效益消失，並透露專法施行後「營運將有所調整」。

對此，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪說，這封公開信已清楚證實一項關鍵事實，外送專法從未禁止疊單。這也直接推翻了上周Uber全球執行長訪台時，對外宣稱「外送專法將禁止疊單」的說法，相關說法並不存在。

蘇柏豪表示，當平台高層對外散布與事實不符的說法，試圖製造社會恐慌、影響立法進程，卻又在公開文件中自行否定，完全是刻意以謊言影響台灣輿論，外送專法並沒有禁止疊單，平台卻一再操作錯誤訊息，這樣的作為，社會必須看清。

針對疊單制度，蘇柏豪直言，平台向餐廳收取完整抽成，向消費者收取完整外送費與平台費用，卻在外送端，以疊單為理由壓低外送員實際可得報酬，導致外送員、餐廳與消費者之間衝突頻傳。不順路的疊單與異常等待時間拉長，也大幅拖延消費者收到餐點的時間，「平台拿走最大利益，卻把風險與責任丟給第一線外送員，這才是問題核心。」

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉說，從第一線外送員的實際處境來看，疊單制度早已變成壓低報酬與轉嫁風險的工具，「外送員不是反對效率，而是反對在完全沒有保障的情況下，被迫承擔延誤、客訴與交通風險。」

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送專法的立法目的，是建立最低保障與合理的市場邊界，而非干預平台創新，平台業者不應該繼續用謊言試圖影響輿論，「剝削與Bullshit平台都做到了」。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明強調，工會早在五、六年前就不斷提醒平台，應積極加入外送專法的研擬與討論。平台擁有完整法務團隊，全力捍衛自身不當利益，卻多年來缺乏任何誠意，與勞工、政府共同商討制度方向，這正是外送產業長期累積問題的根源。

