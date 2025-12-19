長照3.0明年上路 學者呼籲調整支付制度、推動多元包裹給付

長照3.0明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春說，高齡化加速與家庭照顧負擔日益沉重，要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於支付制度調整，長照2.0常常出現服務避重就輕、論量計酬、社區照顧被迫拆分造成服務破碎，政府應推動「多元包裹支付」。衛福部回應，正研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦。

李玉春今出席2025家庭照顧者關懷總會年度研討會時表示，長照走了20年，現在是時候思考該如何調整「以個案為中心」支付費用。以長照現行的給付制度是以論量計酬，使各項服務有各自不同的預算，行政單位核銷複雜，計畫分離，主責單位減少處理複雜的行政庶務，選擇最簡易的方式執行長照選項。

導致在缺乏誘因的情況下，照顧現場出現「消極照顧」取代「積極復能」，應把資源整合在「被照顧者」身上，否則以現況論量計酬的方式，難以實質改善個案失能情形。

李玉春說，從國際經驗來看，論人計酬與包裹支付制度，較能促進整合照顧與社區共生發展。以美國PACE計畫為例，透過每月論人計酬，整合醫療與長照服務，由跨專業團隊提供以個案為中心的照護，不僅提升生活品質，也有效降低住院與機構使用率。不過論人計酬也未必是最好模式，像在偏鄉、人口數過小，規模不夠，論人計酬就未必是最好模式。

李玉春建議，長照3.0可逐步推動「多元包裹支付制度」，可以依照現行長照四包照顧及專業服務、交通接送服務、輔具與居家無障礙環境改善服務及喘息物從居家照顧服務開始，依照照顧組合與時間進行包裹支付，取代過度細碎的模式，提高服務彈性與連續性。同時鼓勵跨專業整合，將居家服務、居護、復能專業、日照、喘息、交通接送等服務納入同一支付架構，讓服務能依個案需求自由組合。

衛福部次長呂建德表示，目前長照機構多採論量計酬，若失能等級改善，機構收入反而減少，形成制度矛盾，故衛福部正與健保署、長照司研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦，若成功降低失能等級，給付將加成，預計明年起開始試辦。

