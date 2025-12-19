快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

聽新聞
0:00 / 0:00

長照3.0明年上路 學者呼籲調整支付制度、推動多元包裹給付

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
長照3.0明年上路，面對高齡化加速與家庭照顧負擔日益沉重，要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於支付制度調整。記者翁唯真／攝影
長照3.0明年上路，面對高齡化加速與家庭照顧負擔日益沉重，要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於支付制度調整。記者翁唯真／攝影

長照3.0明年上路，陽明交大公共衛生碩士學位學程教授李玉春說，高齡化加速與家庭照顧負擔日益沉重，要真正支持社區共生與服務創新，關鍵在於支付制度調整，長照2.0常常出現服務避重就輕、論量計酬、社區照顧被迫拆分造成服務破碎，政府應推動「多元包裹支付」。衛福部回應，正研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦。

李玉春今出席2025家庭照顧者關懷總會年度研討會時表示，長照走了20年，現在是時候思考該如何調整「以個案為中心」支付費用。以長照現行的給付制度是以論量計酬，使各項服務有各自不同的預算，行政單位核銷複雜，計畫分離，主責單位減少處理複雜的行政庶務，選擇最簡易的方式執行長照選項。

導致在缺乏誘因的情況下，照顧現場出現「消極照顧」取代「積極復能」，應把資源整合在「被照顧者」身上，否則以現況論量計酬的方式，難以實質改善個案失能情形。

李玉春說，從國際經驗來看，論人計酬與包裹支付制度，較能促進整合照顧與社區共生發展。以美國PACE計畫為例，透過每月論人計酬，整合醫療與長照服務，由跨專業團隊提供以個案為中心的照護，不僅提升生活品質，也有效降低住院與機構使用率。不過論人計酬也未必是最好模式，像在偏鄉、人口數過小，規模不夠，論人計酬就未必是最好模式。

李玉春建議，長照3.0可逐步推動「多元包裹支付制度」，可以依照現行長照四包照顧及專業服務、交通接送服務、輔具與居家無障礙環境改善服務及喘息物從居家照顧服務開始，依照照顧組合與時間進行包裹支付，取代過度細碎的模式，提高服務彈性與連續性。同時鼓勵跨專業整合，將居家服務、居護、復能專業、日照、喘息、交通接送等服務納入同一支付架構，讓服務能依個案需求自由組合。

衛福部次長呂建德表示，目前長照機構多採論量計酬，若失能等級改善，機構收入反而減少，形成制度矛盾，故衛福部正與健保署、長照司研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦，若成功降低失能等級，給付將加成，預計明年起開始試辦。

長照 論人計酬 衛福部

延伸閱讀

長照急性後期照護計畫時間加倍 健保署明年第1季擬設「復健病房」

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

台東縱谷也有心靈靠山了 池上社區心理衛生中心啟用

出院不等於完全痊癒 長照3.0明年試辦中介照護 輔導地區醫院轉型中繼

相關新聞

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服...

外送費恐漲20元？Uber Eats寄用戶信談專法 暗示「營運將調整」

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

冬至將至，民眾習慣吃湯圓象徵團圓，或於冬日吃火鍋暖身，但這些節慶料理熱量、油脂和鈉含量都不低。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴與黃琳惠在臉書提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及消化功能較弱的年長族群，進食時需特別注意份量與食材搭配，才能享受節慶美食又兼顧健康。

獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

衛福部長石崇良上任後，各司署人事頻傳異動，上周社保司代理司長陳真慧代理期滿，因組改在即，改由國會組前組長張鈺旋代理。健保...

中豐交流道新建工程拚年底通車 五楊高架壅塞情況有望紓解

中豐交流道為專門服務五股-楊梅高架道路的交流道，交通部高公局表示，國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年施工，將達到通車標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。