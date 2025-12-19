快訊

55歲男吞10包餡湯圓+紅豆湯血糖狂飆400 營養師曝：隱形熱量炸彈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中醫院新陳代謝科醫師林建良（左）與營養師胡佳慈（右）提醒，冬至吃湯圓要適量攝取，吃湯圓少喝湯，避免高納高糖傷身。圖／台中醫院提供
台中醫院新陳代謝科醫師林建良（左）與營養師胡佳慈（右）提醒，冬至吃湯圓要適量攝取，吃湯圓少喝湯，避免高納高糖傷身。圖／台中醫院提供

台中55歲王姓糖尿病友上周突然出現嘴乾、疲勞、視力模糊症狀，嚇得求助醫師，抽血檢查發現飯後血糖竟飆破了400 mg/dl，原來他因貪嘴，一口氣吃了十顆包餡的芝麻跟花生湯圓，還喝了一碗紅豆湯，導致血糖急速升高，經過緊急注射胰島素治療，7天後血糖恢復正常，不適症狀消失。

衛生福利部台中醫院內分泌新陳代謝科醫師林建良說，王男平在家監測血糖都控制良好，這次因為吃湯圓數量失控，才出現容易疲勞，視力模糊，嘴巴乾，小便多等血糖急性升高症狀。

林建良指出，湯圓主要由糯米製成，升糖指數高，容易導致血糖快速飆升，對糖尿病患者來說應該要「適量」食用，尤其芝麻、花生湯圓屬於高油高糖，包肉鹹湯圓則是高鈉，都需注意適量食用並聰明搭配，例如以湯圓取代米飯熱量，並多吃蔬菜，搭配無糖茶或豆漿，餐後適度活動，都可有效幫助穩定血糖。

台中醫院營養室營養師胡慈恩說明，甜湯圓因時常搭配糖水作為基底，一碗下肚容易攝取過多糖分而影響血糖，「四顆包餡湯圓相當一碗飯熱量！」一碗下肚容易攝取過多糖分而影響血糖，建議可以無糖豆漿取代糖水，「以增加蛋白質的攝取達到均衡飲食的概念」。

胡慈恩指出，鹹湯圓因內餡包含鮮肉與油脂，雖含有蛋白質，相較甜湯圓較為均衡，但仍需注意湯圓的數量，避免澱粉攝取過量，她鼓勵鹹湯圓可加入蔬菜一起烹煮，增加纖維質攝取，讓營養更均衡。

胡慈恩提醒「湯圓的湯不建議全部喝完」，她說，甜湯圓的湯含糖量高，鮮肉湯圓的湯因含較多油脂與鈉，所以建議冬至吃湯圓為主，湯品酌量攝取，避免過度熱量與鈉攝取影響健康。

