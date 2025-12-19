55歲男吞10包餡湯圓+紅豆湯血糖狂飆400 營養師曝：隱形熱量炸彈
台中55歲王姓糖尿病友上周突然出現嘴乾、疲勞、視力模糊症狀，嚇得求助醫師，抽血檢查發現飯後血糖竟飆破了400 mg/dl，原來他因貪嘴，一口氣吃了十顆包餡的芝麻跟花生湯圓，還喝了一碗紅豆湯，導致血糖急速升高，經過緊急注射胰島素治療，7天後血糖恢復正常，不適症狀消失。
衛生福利部台中醫院內分泌新陳代謝科醫師林建良說，王男平在家監測血糖都控制良好，這次因為吃湯圓數量失控，才出現容易疲勞，視力模糊，嘴巴乾，小便多等血糖急性升高症狀。
林建良指出，湯圓主要由糯米製成，升糖指數高，容易導致血糖快速飆升，對糖尿病患者來說應該要「適量」食用，尤其芝麻、花生湯圓屬於高油高糖，包肉鹹湯圓則是高鈉，都需注意適量食用並聰明搭配，例如以湯圓取代米飯熱量，並多吃蔬菜，搭配無糖茶或豆漿，餐後適度活動，都可有效幫助穩定血糖。
台中醫院營養室營養師胡慈恩說明，甜湯圓因時常搭配糖水作為基底，一碗下肚容易攝取過多糖分而影響血糖，「四顆包餡湯圓相當一碗飯熱量！」一碗下肚容易攝取過多糖分而影響血糖，建議可以無糖豆漿取代糖水，「以增加蛋白質的攝取達到均衡飲食的概念」。
胡慈恩指出，鹹湯圓因內餡包含鮮肉與油脂，雖含有蛋白質，相較甜湯圓較為均衡，但仍需注意湯圓的數量，避免澱粉攝取過量，她鼓勵鹹湯圓可加入蔬菜一起烹煮，增加纖維質攝取，讓營養更均衡。
胡慈恩提醒「湯圓的湯不建議全部喝完」，她說，甜湯圓的湯含糖量高，鮮肉湯圓的湯因含較多油脂與鈉，所以建議冬至吃湯圓為主，湯品酌量攝取，避免過度熱量與鈉攝取影響健康。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言