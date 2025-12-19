照顧者專線10年經驗成冊 為精神疾病者家屬指路

快訊

中央社／ 台北19日電

陪伴精神疾病家人是漫長路，照顧者難免茫然、疲憊，伊甸基金會集結照顧者專線10年經驗成手冊，涵蓋資源地圖、陪病歷程、小撇步等，盼讓其他照顧者經驗成燈塔，指引迷航路。

談起身為精神疾病患者家屬一路走來心情，30多歲的昕妍態度落落大方，弟弟發病當時，她正在念碩班，弟弟才剛要升大二，而家裡原本就有媽媽飽受思覺失調之苦這個「不能說的秘密」。

昕妍提到，儘管後來弟弟強制住院，真正難題卻是從出院返家開始，一路展開弟弟反覆打工、繭居、復發就醫的惡性循環。那些日子裡，昕妍和父親不知該怎麼辦，所幸最後弟弟進入適合的會所，終於找到生活重心。

這幾年一家人不斷跌跌撞撞，昕妍今天在伊甸基金會記者會上分享，她深刻感受到兩個問題，一個是社區支持課程不夠彈性，無法對應不同類型、年齡層的精神疾病患者；另一個問題則是家庭常被排除在外，卻又背負著承擔後果的壓力，當患者出事了，家人就必須去接住，這個位置其實讓家屬很焦慮。

這也是昕妍之所以投入接線志工的原因，她希望可以用自身經驗同理家屬需求，針對他們內在的困境和迷思提供協助，從而預習照顧路上的風景，提前做好準備。

伊甸基金會活泉之家在民國104年開辦「精神疾病照顧者專線」，10年來共累計接聽超過2萬3000通來電，陪伴逾2500名照顧者。從接線資料可見，照顧者資訊需求類別中，「社區資源」的諮詢比例位居首位、占2成。

回顧照顧者專線10年來的服務歷程，伊甸基金會發表「照顧者的安心指南：一起好好生活」手冊，分成「新手照顧者的地圖」、「陪病/照顧歷程」、「多元角色的照顧者」、「照顧的小知識與技能」等章節，讓照顧者在照護這條路上不孤單。

相關團體並提出4大訴求，包括精神疾病家庭需要「可取得且有效」的社區支援；社區支持深入日常，接住每個家庭的危機時刻；社區支持要多元，不讓照顧負荷由家庭獨自承擔；落實參與服務的精神，讓同儕社群成為社區的後盾。最後呼籲社區資源盡快到位，為精神疾病家庭打造更有韌性的社區支持網絡。

