長照急性後期照護計畫時間加倍 健保署明年第1季擬設「復健病房」
我國即將進入超高齡社會，長照3.0計畫提前於今年底分階段推動，著重「醫養合一」，將擴大急性後期整合照護計畫（PAC），現行出院後病人可持續接受照顧3個月，將再延長3個月。衛福部健保署長陳亮妤說，針對出院後有復健潛能病人，將邀集地區、區域醫院試辦「復健病房」，預計明年第一季上路。
病人因中風、心臟衰竭等原因住院後，出院後需一段時間復健，才能回歸正常生活，PAC計畫提供病人一段時間照顧，幫助加快復健，現行由醫院提供服務，包括日間照顧、居家照護等模式。陳亮妤表示，長照3.0分工明確，長照司將設立「中介機構」，由醫療團隊、學協會進駐，協助病人復健，健保署則鎖定地區醫院、區域醫院，將參考日本模式，成立「復健病房」。
陳亮妤說，新制上路後，中風、周邊神經損傷住院，急性期處理完畢後，有復健潛能者，可先在復健病房接受3個月照護，經評估後可再新增3個月積極復健時間，盼藉此因應高齡化社會變遷，減少失能，健保署預計在北、中、南、東設立復健病房，已擬定試辦方案，近期將對外招標，並將於本月24日共擬會討論，提供給付誘因，盼更多醫院加入，預計明年1月初整體計畫上路。
衛福部長照司副司長吳希文說，在復健病房住院滿3個月病人，經專業團隊評估，具復健潛能，可以反家為目標者，可到長照住宿型機構、護理之家、老人福利機構等「中介機構」全日專區，接受密集復健訓練，試辦計畫將設定成效追蹤機制，確保復健品質，預計明年上半年開始，公開徵求願意加入試辦計畫的單位。
