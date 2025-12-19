快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

長照急性後期照護計畫時間加倍 健保署明年第1季擬設「復健病房」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長陳亮妤說，針對出院後有復健潛能病人，將邀集地區、區域醫院試辦「復健病房」，預計明年第一季上路。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長陳亮妤說，針對出院後有復健潛能病人，將邀集地區、區域醫院試辦「復健病房」，預計明年第一季上路。記者林琮恩／攝影

我國即將進入超高齡社會，長照3.0計畫提前於今年底分階段推動，著重「醫養合一」，將擴大急性後期整合照護計畫（PAC），現行出院後病人可持續接受照顧3個月，將再延長3個月。衛福部健保署長陳亮妤說，針對出院後有復健潛能病人，將邀集地區、區域醫院試辦「復健病房」，預計明年第一季上路。

病人因中風、心臟衰竭等原因住院後，出院後需一段時間復健，才能回歸正常生活，PAC計畫提供病人一段時間照顧，幫助加快復健，現行由醫院提供服務，包括日間照顧、居家照護等模式。陳亮妤表示，長照3.0分工明確，長照司將設立「中介機構」，由醫療團隊、學協會進駐，協助病人復健，健保署則鎖定地區醫院、區域醫院，將參考日本模式，成立「復健病房」。

陳亮妤說，新制上路後，中風、周邊神經損傷住院，急性期處理完畢後，有復健潛能者，可先在復健病房接受3個月照護，經評估後可再新增3個月積極復健時間，盼藉此因應高齡化社會變遷，減少失能，健保署預計在北、中、南、東設立復健病房，已擬定試辦方案，近期將對外招標，並將於本月24日共擬會討論，提供給付誘因，盼更多醫院加入，預計明年1月初整體計畫上路。

衛福部長照司副司長吳希文說，在復健病房住院滿3個月病人，經專業團隊評估，具復健潛能，可以反家為目標者，可到長照住宿型機構、護理之家、老人福利機構等「中介機構」全日專區，接受密集復健訓練，試辦計畫將設定成效追蹤機制，確保復健品質，預計明年上半年開始，公開徵求願意加入試辦計畫的單位。

健保署 衛福部 復健 居家照護

延伸閱讀

出院不等於完全痊癒 長照3.0明年試辦中介照護 輔導地區醫院轉型中繼

淡水區銀光共創幸福嘉年華活動 共築在地長照網絡

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

相關新聞

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服...

外送費恐漲20元？Uber Eats寄用戶信談專法 暗示「營運將調整」

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

冬至將至，民眾習慣吃湯圓象徵團圓，或於冬日吃火鍋暖身，但這些節慶料理熱量、油脂和鈉含量都不低。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴與黃琳惠在臉書提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及消化功能較弱的年長族群，進食時需特別注意份量與食材搭配，才能享受節慶美食又兼顧健康。

獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

衛福部長石崇良上任後，各司署人事頻傳異動，上周社保司代理司長陳真慧代理期滿，因組改在即，改由國會組前組長張鈺旋代理。健保...

中豐交流道新建工程拚年底通車 五楊高架壅塞情況有望紓解

中豐交流道為專門服務五股-楊梅高架道路的交流道，交通部高公局表示，國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年施工，將達到通車標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。