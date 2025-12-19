結合歷史與創意 金門後浦商圈「總兵宴」奪全國創意大賽優勝

經濟部中小及新創企業署首度舉辦的「2025地方特色產業創意大賽」昨日舉行頒獎典禮，金門縣「金城後浦商圈發展協會」以「吃飯皇帝大－金門總兵宴」提案，在全國22縣市、824組參賽團隊中脫穎而出，成功拿下僅9席的「優勝」殊榮，成為離島地區難得的亮眼成果。

縣府產業發展處指出，為協助在地產業爭取中央資源、讓政策資源實質落地，今年3月特別邀請經濟部中小及新創企業署來金辦理「中小微企業多元振興發展說明會」，除說明相關輔導與振興措施，也同步介紹本次創意大賽，後續並透過多元輔導管道，協助並鼓勵後浦商圈參與競逐。

產發處表示，本次競賽競爭激烈，整體錄取率僅約1%。金城後浦商圈作為金門歷史最悠久的商業核心，完全憑藉民間協會的創意構想與執行能力，成功將總兵署的歷史文化底蘊，轉化為具市場潛力的「沉浸式餐飲體驗」。評審團一致肯定其將地方歷史故事發展為可商業化、可複製的經營模式，認為是「地方特色產業化」的成功典範。

此次獲獎，後浦商圈也同步爭取到經濟部提供價值新台幣200萬元的行銷推廣及專業輔導資源，為在地產業注入實質動能。縣府表示，未來將持續投入商圈輔導與資源整合，結合中央部會力量，推動具金門特色的產業朝向品牌化、常態化經營發展，為在地青年與新創團隊打造更穩定的發展環境，帶動城鄉經濟持續成長。

