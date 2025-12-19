第22屆國家新創獎！長庚醫療體系囊括25獎項 展現創新研發實力與決心
第22屆國家新創獎頒獎典禮於12月18日舉行，長庚醫療體系中方林口長庚、高雄長庚、基隆長庚、嘉義長庚，以及委託經營的土城醫院，在「學研新創獎」、「臨床新創獎」及「新創精進獎」三大類別中，囊括25個獎項，展現長庚醫療體系長期鼓勵創新研發、持續追求卓越的實力與決心。
國家新創獎為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標性獎項，由財團法人生技醫療政策研究中心主辦。長庚醫療財團法人由林口長庚醫院名譽院長翁文能與團隊出席典禮。
翁文能表示，長庚醫療體系在董事長王瑞慧領導下，今年榮獲國家新創獎25個獎項，包含「學研新創獎」6件、「臨床新創獎」13件及「新創精進獎」6件；獲獎院區分別為林口院區13件、高雄院區1件、基隆院區5件、嘉義院區5件，以及土城醫院1件，顯示體系醫師、醫事人員與研究團隊通力合作、共同努力的豐碩成果。
長庚獲獎作品中，「創新式心房耳無導線節律器之固定器」結合自擴式鎳鈦合金傘狀結構與可回收設計，可穩定植入心房耳位置，兼具良好固定性、生物相容性與可替換性，顯著提升安全性與術後管理便利性。
「FAI-Insight™ 3D 髖關節撞擊檢測系統」，是以髖關節彎曲旋轉中心（FRC）為核心的 FAI 三維動態診斷平台，結合五百例臨床大數據經驗與3D模擬技術，可預測病灶位置及切除範圍，誤差小於6.4mm，提供高度客製化的術前規畫，提升診斷準確度與手術效率。
「精控調整．輕鬆解放」單切口懸吊帶手術之張力釋放縫線環（TRS-Loop）技術應用於女性尿失禁術後排尿障礙」，針對中段尿道懸吊帶（SIS-MUS）術後排尿障礙提供有效的預防與處置策略，客觀尿失禁治癒率達 94.1%，主觀治癒率亦高達 88.2%，其成效與制式常規術式相當，兼具創新性與臨床實用價值。
翁文能表示，本年度獲獎成果展現長庚醫療體系團隊的創新研發實力，涵蓋高安全性與可回收之心臟醫材設計、結合臨床大數據與三維模擬的精準診斷系統，以及可有效改善術後功能障礙的創新手術技術，以提升醫療安全性、診斷精準度與治療成效為核心，並兼顧臨床實用性與術後照護便利性，實質促進臨床作業效率與病人照護品質。
研發成果涵蓋創新醫材與診斷技術、智慧醫療與健康科技、生技製藥與精準醫療、生醫產品研發、新創醫療技術及創新醫護服務等多元領域。翁文能表示，長庚醫療體系未來將持續深耕醫療研究與創新研發，致力提供病患更優質且具前瞻性的醫療服務。
