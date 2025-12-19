快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊。長榮航空飛機示意圖。記者黃仲明／攝影
桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊。長榮航空飛機示意圖。記者黃仲明／攝影

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊，「你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」要求公司開放工會參與調查，並給家屬一個公道。

桃園市空服員職業工會日前在長榮航空公司門口召開記者會，呼籲長榮航空應開放工會參與此案職場霸凌調查，並盡快與此案家屬協商賠償事宜。工會今更代孫姓空服員的父親發出一封公開信，家屬在信中痛陳，直到女兒躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子。

孫姓空服員父親指出，直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。

孫姓空服員父親表示，女兒走了2個月了，長榮航空不停說會積極檢討、全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

聲明稿說，家屬因不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空只是寄信給他們，說可以來申請喪葬補助，「這不是做人的義理。我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

聲明稿最後強調，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，「我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

長榮航空於孫姓空服員事件發生後，已即刻啟動相關調查作業，全面釐清事件始末，並同步檢討既有制度，儘速落實各項改善措施。公司期盼在審慎、負責的前提下，向家屬說明處理進度，同時透過具體行動，為全體員工打造更安全、友善的職場環境。

有關孫姓空服員後續的撫卹事宜，日前公司已完成撫卹金之審核作業，並正式函送家屬，至於家屬其他訴求須待相關主管機關進一步進行工作相關疾病之專業評估。亦將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。另職場霸凌調查目前也在進行中。長榮航空將持續以積極且負責的態度與家屬保持溝通，全力提供必要的協助與支持。

桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿。圖／桃園市空服員職業工會提供
桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿。圖／桃園市空服員職業工會提供

空服員 職場霸凌 長榮航空

延伸閱讀

南韓鐵道工會批政府毀諾 預告12月23日起無限期罷工

搶先業界大升級 長榮航空明年第1季導入3D立體飛行地圖

影／長榮航空機上飛行地圖升級 有逾15種視角及恐龍伴飛

期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

相關新聞

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服...

外送費恐漲20元？Uber Eats寄用戶信談專法 暗示「營運將調整」

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

冬至將至，民眾習慣吃湯圓象徵團圓，或於冬日吃火鍋暖身，但這些節慶料理熱量、油脂和鈉含量都不低。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴與黃琳惠在臉書提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及消化功能較弱的年長族群，進食時需特別注意份量與食材搭配，才能享受節慶美食又兼顧健康。

高空墜落重度腦傷成植物人 奇美醫院跨團隊治療9個月成功喚醒

42歲李姓男子在高空進行電纜布線作業時不慎墜落，頭部著地，緊急送往奇美醫院時已陷入重度昏迷，昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放...

桃機北廊廳25日啟用估單日運量14萬人次 今年總運量有望達4750萬

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，截至18日止已有184航班、達4萬392人使用，並將於12月25日聖誕節當天正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。