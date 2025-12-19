空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊，「你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」要求公司開放工會參與調查，並給家屬一個公道。

桃園市空服員職業工會日前在長榮航空公司門口召開記者會，呼籲長榮航空應開放工會參與此案職場霸凌調查，並盡快與此案家屬協商賠償事宜。工會今更代孫姓空服員的父親發出一封公開信，家屬在信中痛陳，直到女兒躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子。

孫姓空服員父親指出，直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。

孫姓空服員父親表示，女兒走了2個月了，長榮航空不停說會積極檢討、全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

聲明稿說，家屬因不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空只是寄信給他們，說可以來申請喪葬補助，「這不是做人的義理。我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

聲明稿最後強調，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，「我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

長榮航空於孫姓空服員事件發生後，已即刻啟動相關調查作業，全面釐清事件始末，並同步檢討既有制度，儘速落實各項改善措施。公司期盼在審慎、負責的前提下，向家屬說明處理進度，同時透過具體行動，為全體員工打造更安全、友善的職場環境。

有關孫姓空服員後續的撫卹事宜，日前公司已完成撫卹金之審核作業，並正式函送家屬，至於家屬其他訴求須待相關主管機關進一步進行工作相關疾病之專業評估。亦將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。另職場霸凌調查目前也在進行中。長榮航空將持續以積極且負責的態度與家屬保持溝通，全力提供必要的協助與支持。

桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿。圖／桃園市空服員職業工會提供

