桃機北廊廳25日啟用估單日運量14萬人次 今年總運量有望達4750萬

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，截至18日止已有184航班、達4萬392人使用，並將於12月25日聖誕節當天正式啟用，桃機公司副總李俊德說，正式啟用後航班將逐漸增加，預估啟用當天單日平均運量約14萬人次，而今年總旅運量有望達4750萬人次，接近疫情前的4868萬人次。

桃園機場第三航廈（T3）北廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場還有設置咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機，並主動邀請候機旅客填答滿意度調查表單，以召開檢討會議及時調整。

12月1日至12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次；12月15日起試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日期間共執行航班62架次，包含離場航班48架次、到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。

針對試營運期間的情況，李俊德表示，試營運期間有製作手冊提供地勤及航空公司，讓他們可以盡快熟悉環境，進行局部測試及提出問題，另外，第一、第二航廈有規畫內候機室，但第三航廈採集中候機，須以中央廣播提醒乘客登機時間，因此廣播聲音的調整就很重要，要讓旅客聽清楚，又不能互相干擾，而這些經驗未來南廊廳及第三航廈主體都能納入。

李俊德指出，北廊廳將於12月25日聖誕節當天正式啟用，而聖誕節至跨年為全球觀光熱門時間，預估25日當天航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，，每日平均運量均約14萬人次；若看單日旅運量，2019年8月單日旅運量最高達17萬人次，今年則是春節1月25日達15.7萬人次。

他說，統計今年1至11月底已累積4348萬人次，日均旅運量為13萬人次，而疫情前2019年總旅運量為4868萬人次，日均旅運量為13.3萬人次，但今天單日旅運量已達14.5萬人次，預估今年總旅運量有望達4750萬人次，接近疫情前數字。

機場公司表示，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，旅客也可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早3天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

機場公司強調，行動電源及藍牙耳機（含充電盒）均屬含鋰電池的隨身電子用品，基於飛航安全規範，一律不得託運，應置於手提行李隨身攜帶，傳統打火機也須隨身攜帶且僅1個為限。

另也提醒，旅客出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上，並預先洽詢航空公司有關各國入境相關規定；可多利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，加速效率。

