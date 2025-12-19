快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

豪華朗機工首部劇場版作品「最後一問」 明年歌劇院登場

聯合報／ 記者何定照／即時報導
2026 Arts NOVA 豪華朗機工《最後一問》_豪華朗機工以光、聲音與機械打造 「無人劇場」，於2026年4月15日至4月19日在臺中國家歌劇院登場，邀請觀眾走進科技與藝術交會的劇場體驗。圖／劉璧慈
2026 Arts NOVA 豪華朗機工《最後一問》_豪華朗機工以光、聲音與機械打造 「無人劇場」，於2026年4月15日至4月19日在臺中國家歌劇院登場，邀請觀眾走進科技與藝術交會的劇場體驗。圖／劉璧慈

豪華朗機工目前在台北當代藝術館展出的「宇宙寫生—豪華朗機工個展」，回顧他們成軍15年來，從科技、空間到情感經驗，所展現的敏銳感知能力與跨域整合能量。明年春天豪華朗機工將受臺中國家歌劇院邀請在Arts NOVA 系列，推出首部劇場版作品「最後一問」，打造一座由光、聲音與機械共同編織的「無人劇場」，演出將於2026年4月15日至4月19日登場。

「我們的人生一直在提問與回答，不停地找尋答案。」豪華朗機工表示，人們從孩提時期便開始向世界發問，而《最後一問》正是將這份提問轉化成劇場語彙。觀眾坐在舞台上，而劇院空間成為聲光宇宙。一顆象徵集體意識的光球在半空中遊走，仿生機械手連結舞台運動，以衍伸的意念訴說著人生中面臨選擇的時刻，光線、震動、能量場在空間內不斷重構，帶領你穿越不同的心理景觀，這部作品邀請觀眾在聲光的流動中尋找自己。

作品建構起「不斷變形的沉浸式空間」，45分鐘猶如經歷了一段生命的旅程，空間與光影不斷變形，而觀眾所走過的每一段場景，都像是生命經驗的縮影：從家的記憶推至自然的災難，從狹窄的太空艙推進至開闊宇宙，每個段落，帶領觀眾從日常細微經驗一路走向更深遠的生命追問。林昆穎分享：「這暗示了我們在生命舞台上都是自己的主角，每一次提問，都是改變未來選擇。」

豪華朗機工於2010年由張耿豪、張耿華、陳乂、林昆穎共同創立，作品以跨域藝術與大型感知現場聞名。2018年為臺中花博打造的指標作品「聆聽花開的聲音」，以直徑15公尺球體機械藝術震撼亮相，成為臺中城市美學與國際展演的重要印記，也奠定團隊在國際展演上的重要地位。

「真實其實是由我們的觀察所決定的！」豪華朗機工分享創作的技術哲學，指出所有科技都是人類心意的延伸，無論是光球的脈動或機械手的呼吸，其運作都與人的意念與感受密切連結。《最後一問》延續團隊多年以漂浮光球作為敘事核心的創作語彙，在本作中，光球既象徵人類智慧的集合，也是人類面向宇宙時最本質的提問。

《最後一問》把劇場視為一個完整的宇宙；科技在此不再冰冷，而是成為情感的延伸、思辨的介面。作品希望帶給觀眾：「面對人生每一道課題，永遠會帶來下一段神奇旅程。」購票請上OPENTIX （https://npacntt.tw/n09mimQn

宇宙 觀眾 劇場

延伸閱讀

《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》後篇 朝向巔峰邁進的決心

唱進5大歌劇院 女高音娜汀席雅拉將首度訪台演出

《暗殺教室》全新劇場版「我們的時光」正式預告出爐 台灣3/27上映

《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》聲優能登麻美子詮釋「無感人偶」體驗「痛覺」極致衝擊

相關新聞

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮航空說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業勞動環境，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服...

外送費恐漲20元？Uber Eats寄用戶信談專法 暗示「營運將調整」

外送員專法話題延燒，Uber執行長Dara Khosrowshahi日前訪台表示，未來條文禁疊單外送，運送效率降低，外送...

水煎包老闆神秘身家曝光 超狂金項鍊「全台最粗」市值逾1300萬元

金價高檔震盪，也帶動民間黃金收藏話題。屏東一名水煎包三代張姓老闆長年蒐集黃金，打造一條重達80兩、約3公斤的超粗金項鍊，...

冬至湯圓別狂吃！營養師示警「5顆＝一碗飯」：加4種菜更均衡

冬至將至，民眾習慣吃湯圓象徵團圓，或於冬日吃火鍋暖身，但這些節慶料理熱量、油脂和鈉含量都不低。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴與黃琳惠在臉書提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及消化功能較弱的年長族群，進食時需特別注意份量與食材搭配，才能享受節慶美食又兼顧健康。

高空墜落重度腦傷成植物人 奇美醫院跨團隊治療9個月成功喚醒

42歲李姓男子在高空進行電纜布線作業時不慎墜落，頭部著地，緊急送往奇美醫院時已陷入重度昏迷，昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放...

桃機北廊廳25日啟用估單日運量14萬人次 今年總運量有望達4750萬

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，截至18日止已有184航班、達4萬392人使用，並將於12月25日聖誕節當天正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。