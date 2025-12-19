豪華朗機工首部劇場版作品「最後一問」 明年歌劇院登場

豪華朗機工目前在台北當代藝術館展出的「宇宙寫生—豪華朗機工個展」，回顧他們成軍15年來，從科技、空間到情感經驗，所展現的敏銳感知能力與跨域整合能量。明年春天豪華朗機工將受臺中國家歌劇院邀請在Arts NOVA 系列，推出首部劇場版作品「最後一問」，打造一座由光、聲音與機械共同編織的「無人劇場」，演出將於2026年4月15日至4月19日登場。

「我們的人生一直在提問與回答，不停地找尋答案。」豪華朗機工表示，人們從孩提時期便開始向世界發問，而《最後一問》正是將這份提問轉化成劇場語彙。觀眾坐在舞台上，而劇院空間成為聲光宇宙。一顆象徵集體意識的光球在半空中遊走，仿生機械手連結舞台運動，以衍伸的意念訴說著人生中面臨選擇的時刻，光線、震動、能量場在空間內不斷重構，帶領你穿越不同的心理景觀，這部作品邀請觀眾在聲光的流動中尋找自己。

作品建構起「不斷變形的沉浸式空間」，45分鐘猶如經歷了一段生命的旅程，空間與光影不斷變形，而觀眾所走過的每一段場景，都像是生命經驗的縮影：從家的記憶推至自然的災難，從狹窄的太空艙推進至開闊宇宙，每個段落，帶領觀眾從日常細微經驗一路走向更深遠的生命追問。林昆穎分享：「這暗示了我們在生命舞台上都是自己的主角，每一次提問，都是改變未來選擇。」

豪華朗機工於2010年由張耿豪、張耿華、陳乂、林昆穎共同創立，作品以跨域藝術與大型感知現場聞名。2018年為臺中花博打造的指標作品「聆聽花開的聲音」，以直徑15公尺球體機械藝術震撼亮相，成為臺中城市美學與國際展演的重要印記，也奠定團隊在國際展演上的重要地位。

「真實其實是由我們的觀察所決定的！」豪華朗機工分享創作的技術哲學，指出所有科技都是人類心意的延伸，無論是光球的脈動或機械手的呼吸，其運作都與人的意念與感受密切連結。《最後一問》延續團隊多年以漂浮光球作為敘事核心的創作語彙，在本作中，光球既象徵人類智慧的集合，也是人類面向宇宙時最本質的提問。

《最後一問》把劇場視為一個完整的宇宙；科技在此不再冰冷，而是成為情感的延伸、思辨的介面。作品希望帶給觀眾：「面對人生每一道課題，永遠會帶來下一段神奇旅程。」購票請上OPENTIX （https://npacntt.tw/n09mimQn）

商品推薦