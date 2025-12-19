減肥卡關求助門診有用嗎？ 衛福部：少「這舉動」照樣復胖

現代人工作繁忙、生活壓力大，加上久坐不動與外食習慣，導致體重直線上升。當飲食控制與運動都遇到瓶頸時，不少人會考慮尋求「減重門診」的協助。近日一名網友在論壇發文，表示自己換了辦公室工作後體重飆升，雖然嘗試過飲食控制與健身，但很快就遇到停滯期，因此好奇詢問減重門診是否真的有效，還是最終仍得靠意志力苦撐？

貼文一出，引發不少「過來人」分享經驗。多數網友表示，減重門診確實能透過藥物輔助抑制食慾，甚至有醫師會抽血檢查，找出代謝或內分泌問題並對症下藥，初期成效顯著。但也有人提醒，藥物雖然能讓體重快速下降，但若沒有養成良好的飲食與運動習慣，一旦停藥很容易「報復性復胖」。更有網友直言，減重門診只是輔助，最終還是要靠生活型態的改變與持之以恆的運動，特別是重訓增加肌肉量，才能長久維持體態。

針對減重藥物的使用，衛福部臺中醫院藥劑科曾發布相關衛教資訊。根據國健署統計，台灣18歲以上成人超過半數有體重過重或肥胖問題。藥師指出，減重治療應以非藥物治療為優先，若經過飲食控制、運動及行為改變後仍無效，經醫師評估後才考慮使用藥物。

目前台灣核准用於長期體重控制的藥物，主要包括口服的Orlistat（如羅氏鮮）、Bupropion/Naltrexone（康纖芙），以及注射型的Liraglutide（善纖達）、Semaglutide（週纖達）與Tirzepatide（猛健樂）。這些藥物的作用機轉各不相同，有的抑制腸道脂肪吸收，有的則透過模擬腸泌素來抑制食慾、延緩胃排空。

然而，藥師特別提醒，這些藥物並非萬靈丹，且可能伴隨副作用。例如Orlistat可能導致油便、腹痛；Liraglutide等注射藥物則可能引起噁心、嘔吐等腸胃道不適。此外，特定族群如懷孕哺乳婦女、有甲狀腺髓質癌病史者等，應避免使用某些藥物。

藥師強調，減重藥物僅是輔助工具，使用期間或停藥後，仍需維持健康的飲食與規律運動，才是避免復胖、維持健康體位的根本之道。若有減重需求，務必尋求專業醫師與營養師的協助，切勿自行購買來路不明的藥物，以免傷身。

