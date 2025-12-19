桃機第三航廈北廊廳服務逾4萬旅客 25日正式啟用

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
第三航廈北廊廳12月25日正式啟用，將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。記者季相儒／攝影
第三航廈北廊廳12月25日正式啟用，將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。記者季相儒／攝影

桃園國際機場第三航廈北廊廳試營運進展順利，截至12月18日止，已執行184架次航班，服務旅客逾4萬人次，航線涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳。機場公司表示，旅客滿意度調查整體評價平均達4.58顆星，顯示服務表現獲高度肯定，將於12月25日正式啟用，迎接年底耶誕與跨年疏運高峰。

機場公司指出，北廊廳試營運分兩階段進行，12月1日至14日為第一階段，以離場航班為主，共執行122架次、旅運量26562人次；自12月15日起進入第二階段，增加到場航班驗證測試，15日至18日共執行62架次航班，旅運量13830人次。

在旅客滿意度方面，環境觀感、設施便利性、資訊清晰度及服務人員等四大指標，平均得分介於4.41至4.66顆星。針對旅客提出的廣播音量與步行距離等建議，機場公司已即時調整，並提供愛心車等配套，持續優化服務。

因應耶誕節及元旦連假出國潮，機場公司預估，12月25日航班數約767架次、1月1日約759架次，每日平均旅運量均約14萬人次。機場提醒旅客提前規劃行程，並多加利用智慧化服務，以提升通關與候機效率。

此外，機場公司也提醒，外籍旅客入境須事先填寫電子入國登記表（Taiwan Arrival Card, TWAC），已停止於機上發放紙本表格，建議最早於出發前三天完成填寫，以加速入境通關。

機場 航班

